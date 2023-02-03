У Польщі відкрили ще один центр видачі українських документів
Представництво ДП "Документ" відкрило стаціонарний центр обслуговування громадян у Кракові за адресою: Galeria Krakowska, Pawia 5, 31-154 Krakw, Lokalno 6, Pitro 2.
У центрі можна одночасно оформити закордонний паспорт та ID-картку, окремо оформити закордонний паспорт чи ID-картку, обміняти водійське посвідчення, отримати страхування, повідомляє Мінреінтеграції.
Подати заявки на оформлення паспортних документів можна як за попереднім записом, так і у порядку живої черги.
Оплата здійснюється безпосередньо на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати при собі лише смартфон і реквізити банківської картки.
Також підрозділи ДП "Документ" працюють у Варшаві, Гданську і Вроцлаві.
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