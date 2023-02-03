У Польщі відкрили ще один центр видачі українських документів

Представництво ДП "Документ" відкрило стаціонарний центр обслуговування громадян у Кракові за адресою: Galeria Krakowska, Pawia 5, 31-154 Krakw, Lokalno 6, Pitro 2.

У центрі можна одночасно оформити закордонний паспорт та ID-картку, окремо оформити закордонний паспорт чи ID-картку, обміняти водійське посвідчення, отримати страхування, повідомляє Мінреінтеграції.

Подати заявки на оформлення паспортних документів можна як за попереднім записом, так і у порядку живої черги.

Оплата здійснюється безпосередньо на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати при собі лише смартфон і реквізити банківської картки.

Також підрозділи ДП "Документ" працюють у Варшаві, Гданську і Вроцлаві.