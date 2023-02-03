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Міноборони погодило розташування Центру обслуговування безпілотників Bayraktar

байрактар,bayraktar

Міністерство оборони погодило з інвесторами та зацікавленими сторонами місце розташування Центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації та навчання персоналу, пов’язаного з експлуатацією безпілотників Bayraktar.

Про це повідомив начальник Головного управління земель оборони та фондів відомства полковник Борис Закутній, передає АрміяInform

"Нещодавно ми провели низку нарад з інвесторами та всіма зацікавленими сторонами, в ході яких узгоджено місце розташування Центру та розроблено проєкт Дорожньої карти щодо передачі у користування земельної ділянки та врегулювання питань подальшого спільного використання аеродрому", – зазначив він в інтерв’ю виданню.

Кабмін України прогнозує запуск та перший випуск продукції заводу з виробництва безпілотних літальних апаратів Bayraktar в Україні у 2025 році.

Як повідомлялося, у лютому 2022 року Міноборони України оголосило про підписання угоди з Туреччиною щодо будівництва заводу безпілотників Bayraktar. У серпні стало відомо, що виробник безпілотників Bayraktar придбав ділянку для будівництва заводу в Україні.

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