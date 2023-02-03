Світові ціни на продовольство падають десятий місяць поспіль, – ФАО

Світові ціни на продовольство знижуються десятий місяць поспіль, у січні цього року порівняно з груднем 2022 року – на 0,8%

Як повідомляється в огляді ФАО (продовольча та сільськогосподарська організація ООН), індекс продовольчих цін ФАО у січні становив 131,2 пункта, що на 1,1 пункта (на 0,8%) нижче за грудневий рівень. Порівняно з піковим рівнем березня 2022 року індекс упав на 28,6 пункта (на 17,9%), пише Інтерфакс-Україна.

Індекс цін на зернові у січні на 0,1% перевищив грудневий показник та на 4,8% – показник січня минулого року. Динаміка руху світових цін виявилася різноспрямованою: ціни на рис та кукурудзу зросли, на ячмінь та пшеницю – впали.

Міжнародні ціни на пшеницю демонструють тенденцію до зниження третій місяць поспіль: за підсумками січня вони скоротилися на 2,5% через збільшення пропозиції на світових ринках, оскільки обсяги виробництва в Австралії та РФ виявилися вищими, ніж прогнозувалося раніше, зазначають експерти ФАО.

Індекс цін на олії в січні порівняно з груднем знизився на 2,9%, у річному вираженні – майже на 25%. Це стало результатом скорочення світових цін на пальмову, соєву, соняшникову та рапсову олії.

Індекс цін на молочну продукцію в січні порівняно з груднем опустився на 1,4% і досяг найнижчого рівня за останні 12 місяців. Це обумовлено скороченням світових цін на вершкове масло та сухе молоко.

Світові ціни на вершкове масло знижуються сьомий місяць поспіль на тлі неготовності учасників ринку укладати довгострокові імпортні контракти за поточними цінами, оскільки вони очікують на подальше падіння цін і зростання поставок з Океанії. Міжнародні ціни на незбиране сухе молоко знизилися через скорочення попиту з боку провідних імпортерів та збільшення постачання з Нової Зеландії. Ціни на сухе знежирене молоко також знизилися, в основному через млявий світовий попит. При цьому світові ціни на сир трохи зросли, що зумовлено відновленням ділової активності у сфері громадського харчування та роздрібного продажу в Західній Європі після новорічних свят, а також коливаннями валютних курсів.

Індекс цін на м'ясо в січні був на 0,1% нижчим за грудневий рівень. Зниження триває сьомий місяць поспіль, проте значення цього індексу все ще на 1,3% вище за показники минулого року. До скорочення цін у січні призвело зниження світових цін на м'ясо птиці, яловичину та свинину. Світові ціни на м'ясо птиці знизилися найзначніше, оскільки навіть на тлі широкого поширення грипу птахів експортна пропозиція з боку провідних постачальників, як і раніше, перевищує імпортний попит. Ціни на свинину трохи знизилися на тлі високої пропозиції забійних свиней, особливо в Бразилії та США, і нижчого, ніж очікувалося, імпорту Китаєм напередодні китайського Нового року. Міжнародні ціни на яловичину також знизилися через збільшення пропозиції забійних тварин, головним чином в Океанії. При цьому ціни на баранину зросли на тлі зростання імпортного попиту, незважаючи на збільшення обсягів забою в Австралії.

Індекс цін на цукор у січні виявився на 1,1% нижчим за грудневе значення. Це перше зниження після різкого зростання за попередні два місяці. Воно викликане, головним чином, гарним урожаєм у Таїланді та сприятливими для розвитку посівів цукрової тростини погодними умовами у ключових районах вирощування цієї культури у Бразилії. Водночас стурбованість у зв'язку зі зниженням видів на врожай в Індії та можливим скороченням експортної пропозиції утримало ціни на цукор від подальшого падіння.

Індекс продовольчих цін ФАО – це середньозважений показник, який відстежує динаміку міжнародних цін п'ять основних продовольчих товарних груп.