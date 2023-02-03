Заволодіння коштами Міноборони на 1,7 мільярда: Підозру отримав радник замміністра

Раднику заступника міністра оборони України (на громадських засадах) повідомили про підозру у заволодінні коштами в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, радник у змові з директором товариства заволоділи коштами, отриманими за договорами поставки товарів військового призначення для потреб ЗСУ, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Ці кошти були виділені Міністерством оборони України. Такими діями державі завдано понад 1,7 млрд грн збитків", – зазначається у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням Нацполіції України.

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Раніше ЗМІ повідомили, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грн за завищеними у 2-3 рази цінами. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.