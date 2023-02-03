Німеччина відновила роботу свого найбільшого сховища газу після пожежі

Найбільше у Німеччині підземному газосховищі в місті Реден відновлено подачу газу в мережу, припинену три дні тому через виявлене загоряння (дефлаграції).

Інформацію про це підтвердив у п'ятницю, 3 лютого, оператор ПСГ Astora, повідомляє Deutsche Welle.

Загоряння на факельній установці газосховища сталася вранці 31 січня через технічну несправність, після чого роботу ПСГ було призупинено. У наступні дні співробітники сховища виявили технічний дефект. Жодних подробиць про нього не повідомляється.

Оператор сховища запевнив, що виявлені пошкодження будуть незабаром усунуті, щоб можна було відновити закачування газу. Стверджується, що інцидент не вплинув на безпеку газопостачання.

Реденське газосховище в окрузі Діпхольц обсягом близько 4 мільярдів кубометрів є одним із найбільших у Західній Європі. Його оператор, компанія Astora входила до німецької структури "Газпрому" Gazprom Germania, яка в квітні 2022 року була передана під опікунське управління Федерального мережевого агентства і отримала назву Sefe-Gruppe.