Молдова відновить експорт електроенергії після кількамісячної перерви

Національне агентство регулювання в енергетиці (НАРЕ) Молдови відмінило заборону на експорт електроенергії з країни.

Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 3 лютого. У НАРЕ нагадали, що заборону експорту запровадили через дефіцит електроенергії, пише NewsMaker.

"Зараз таких передумов немає, тому вважаємо за доцільне скасувати рішення про заборону експорту й дозволити експортерам, які мають надлишки енергії, продавати її за регульованими цінами", – заявили в агентстві.

Нагадаємо, заборона на експорт електроенергії з Молдови діяла з 15 жовтня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Молдова знизить тарифи на електроенергію для населення, які значно зросли через Росію.