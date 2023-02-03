Молдова відновить експорт електроенергії після кількамісячної перерви
Національне агентство регулювання в енергетиці (НАРЕ) Молдови відмінило заборону на експорт електроенергії з країни.
Таке рішення регулятор ухвалив на засіданні 3 лютого. У НАРЕ нагадали, що заборону експорту запровадили через дефіцит електроенергії, пише NewsMaker.
"Зараз таких передумов немає, тому вважаємо за доцільне скасувати рішення про заборону експорту й дозволити експортерам, які мають надлишки енергії, продавати її за регульованими цінами", – заявили в агентстві.
Нагадаємо, заборона на експорт електроенергії з Молдови діяла з 15 жовтня 2022 року.
Раніше повідомлялося, що Молдова знизить тарифи на електроенергію для населення, які значно зросли через Росію.
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