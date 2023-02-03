Литовці за годину зібрали понад мільйон євро на радари для ЗСУ
Литовці зібрали понад мільйон євро благодійних пожертв на придбання радарів для Збройних сил України.
Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас, який раніше збирав кошти на Bayraktar і морські дрони для України.
Він уточнив, що збір коштів тривав лише годину. Литовська ІТ-компанія Tesonet пообіцяла подвоїти суму зібраних за цей час коштів, тож у підсумку на закупівлю радарів спрямують понад 2 мільйони євро.
Absolute record. Worldwide— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) February 3, 2023
Lithuanians raise 1 006 000 euro for radars for Ukraine in 1 hour. Lithuanian IT company Tesonet doubles it for 2 012 000 euro.
In 1 hour.
Our nation stand with Ukraine until the very end. Until victory!
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