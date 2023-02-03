Наглядова рада продовжила повноваження колишнього менеджера Єфімова на посаді голови "Центренерго"
Наглядова рада ПАТ "Центренерго" продовжила повноваження Володимира Єгорова на посаді виконуючого обов’язки (в.о.) генерального директора державної компанії.
Згідно із повідомленням компанії у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), таке рішення наглядова рада ухвалила 1 лютого "до припинення повноважень керівника", передає Інтерфакс-Україна.
При цьому зазначається, що рішення обґрунтоване закінченням 13 лютого строку контракту із в.о. гендиректора – член дирекції "Центренерго".
Як повідомлялося, наглядова рада державного ПАТ "Центренерго" 9 грудня призначила виконувачем обов’язків генерального директора строком на два місяці Володимира Єгорова замість Віталія Довгаля, який обіймав цю посаду з жовтня 2021 року.
Єгоров раніше працював заступником комерційного директора ПАТ "Донбасенерго" та директором ТОВ "ДЕ Трейдінг" народного депутата Максима Єфімова (група "Довіра"). Йому також належить 89% у постачальнику енергоресурсів ТОВ "Артлекс-Енерджі".
Наприкінці грудня наглядова рада "Центренерго" обрала також до 13 лютого членами дирекції товариства Олександра Шайтана та Максима Федотова, який, зокрема, очолював юрдепартамент енергопостачальника ТОВ "Артлекс-Енерджі".
Нагадаємо, у жовтні 2021 року наглядова рада "Центренерго" звільнила в.о. генерального директора Юрія Власенка, який також раніше працював у "Донбасенерго", поклавши обов'язки гендиректора на Віталія Довгаля, який був членом дирекції компанії з лютого 2021 року та відповідав за забезпечення паливом.
"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 – пилокутні та п'ять - газомазутні) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.
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