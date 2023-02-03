Іспанія зменшила імпорт російської нафти торік на 73%

Іспанія за 2022 рік порівняно з минулим роком скоротила імпорт нафти з Росії на 72,8%.

Як свідчать дані, наведені Корпорацією стратегічних резервів нафтопродуктів (Cores), 2022 року імпорт сирої нафти з Нігерії, яка стала найбільшим експортером нафти в Іспанію, становив 12,8% від загального обсягу, із США – 10,4%, з Мексики – 9,6%, з Бразилії – 8,5%, з Іраку – 8,2%; з Лівії – 7,9%, із Саудівської Аравії – 7,5%, з Казахстану – 5,2%, з Алжиру – 5%, пише enkorr.

Росія у свою чергу експортувала 1,1% від загального обсягу нафти.

Згідно з даними корпорації, наприкінці року найбільше зростання імпорту сирої нафти в Іспанію порівняно з 2021 роком було зафіксовано із Центральної й Південної Америки (на 220%). Збільшення також спостерігалося серед країн Близького Сходу (33,9%) і Північної Америки (17,1%). При цьому імпорт із Європи і Євразії торік, навпаки, знизився на 20%, а з Африки – на 3%.

У грудні 2022 року імпорт сирої нафти в Іспанію зріс на 13,2% порівняно з роком раніше і становив 5,51 млн тонн.