Зібрані від українців старі лампи відправлять на переробку, – Мінприроди

Усі лампи розжарювання, які українці обміняли на енергоощадні LED-лампи, будуть відправлені на вторинну переробку.

"Уряд запровадив модель, яка дозволить усі лампи розжарювання відправити на вторинну переробку, а не просто викинути їх на смітник. Перед запуском послуги ми спільно з Мінекономіки провели низку нарад із головами обласних військових адміністрацій, де розповіли про механізм поводження з лампами розжарювання", – розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець у ефірі телемарафону..

За словами Стрільця, місцева влада укладатиме договори зі спеціалізованими підприємствами. Вони у свою чергу забиратимуть лампи в "Укрпошти" та здійснюватимуть їх вторинну переробку. Усі роботи виконуватимуться за рахунок екологічного податку, який надходить до місцевих бюджетів.

Як зазначив міністр, собівартість утилізації 1 лампи коливається від 50 копійок до 1,5 грн. Тож у середньому на утилізацію 50 млн ламп потрібно буде близько 100 млн грн, без урахування логістики доставки ламп на переробні підприємства.

"Для України важливо сьогодні показати європейським партнерам, що ми теж розуміємо принципи кругової економіки і впроваджуємо їх у своїй країні. І переробка ламп може стати одним з таких прикладів. Ми ж маємо звикати до цивілізованих моделей поводження з відходами. Адже вже в липні набере чинності рамковий євроінтеграційний закон, який запустить масштабну реформу системи управління відходами", – підкреслив Стрілець.

Як повідомлялося, впродовж перших трьох днів програми з обміну ламп розжарювання на LED-лампи в віділеннях "Укрпошти" українці обміняли понад 750 тис. штук.

Нагадаємо, із 30 січня українці можуть обміняти у відділеннях "Укрпошти" 5 ламп розжарювання на стільки ж енергоощадних LED-ламп.

Проєкт триватиме кілька місяців, його метою є надання українцям 50 млн ламп безкоштовно.