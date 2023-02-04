Генпрокурор США вперше схвалив передачу Україні конфіскованих активів російського олігарха

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд оголосив про першу передачу Україні конфіскованих активів, вилучених у російського олігарха.

Про це він повідомив під час зустрічі з генеральним прокурором України Андрієм Костіним у Міністерстві юстиції США, передає CNN.

"Сьогодні я оголошую про те, що я санкціонував першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні. Ці конфісковані активи з'явилися після того, як у квітні минулого року я оголосив про висунення обвинувачення російському олігарху Костянтину Малофєєву за звинуваченням в ухиленні від санкцій", – наголосив Гарланд.

У червні кошти були заарештовані на американському банківському рахунку Малофєєва, проти якого США оголосили санкції у квітні "за те, що він діяв або мав намір діяти в інтересах або від імені, прямо чи опосередковано" російського уряду, заявив тоді Мінфін.

"З мого сьогоднішнього дозволу конфісковані кошти будуть передані Державному департаменту для підтримки народу України. Російські військові злочинці не знайдуть притулку в Сполучених Штатах", – додав генпрокурор.

Як повідомлялося, 2 лютого американський суд вирішив конфіскувати $5,4 млн, які належать підсанкційному російському бізнесмену Костянтину Малофєєву.

Ще у 2014 році влада США звинуватила Малофєєва, власника телеканалу "Царьград ТВ", у фінансуванні сепаратистів у Криму та запровадила санкції проти нього. У 2022 році американська прокуратура звинуватила його в ухилянні від санкцій.

Наприкінці минулого року прокурори заявили в суді, що мають право конфіскувати гроші на рахунку Малофєєва в банку Sunflower у Денвері, оскільки він намагався перевести їх діловому партнеру всупереч санкціям США.

Оскільки олігарх не оскаржив запит на конфіскацію, прокурори в четвер заявили, що кошти мають бути конфісковані за замовчуванням, і суд схвалив це рішення.