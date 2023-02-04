В Україні збільшилося виробництво електроенергії, дефіцит потужності зменшився, – "Укренерго"
Споживання електроенергії 4 лютого знизилось, порівняно з попереднім робочим днем, а також дещо збільшилось виробництво на теплових електростанціях. Відповідно зменшився дефіцит потужності.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що з ремонту вийшов один блок на тепловій електростанцій. Також завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції "Укренерго", включено в роботу ще один блок на одній з електростанцій.
Водночас наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі, підкреслили в компанії. Дефіцит потужності зберігається. До всіх обленерго доведені ліміти споживання.
Також завершено ремонт та включено в роботу одну з ліній електропередачі на півдні країни. Це дозволить передати більше електроенергії у південний регіон країни, у тому числі деокупованої Херсонщини.
Водночас масштабної аварії на одній з підстанцій "Укренерго", в Одесі та прилеглих районах діють аварійні відключення.
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