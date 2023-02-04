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Новини
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В Україні збільшилося виробництво електроенергії, дефіцит потужності зменшився, – "Укренерго"

електроенергія,електрика,світло,леп

Споживання електроенергії 4 лютого знизилось, порівняно з попереднім робочим днем, а також дещо збільшилось виробництво на теплових електростанціях. Відповідно зменшився дефіцит потужності.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що з ремонту вийшов один блок на тепловій електростанцій. Також завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції "Укренерго", включено в роботу ще один блок на одній з електростанцій.

Водночас наявний обсяг виробленої електроенергії недостатній для покриття споживання у повному обсязі, підкреслили в компанії. Дефіцит потужності зберігається. До всіх обленерго доведені ліміти споживання.

Також завершено ремонт та включено в роботу одну з ліній електропередачі на півдні країни. Це дозволить передати більше електроенергії у південний регіон країни, у тому числі деокупованої Херсонщини.

Водночас масштабної аварії на одній з підстанцій "Укренерго", в Одесі та прилеглих районах діють аварійні відключення.

Автор: 

електроенергія (4238) Укренерго (1997)


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завезли партнёры уголёк за денюжки народа Евросоюза. а вам пора в места не столь отдалённые от метро Лукьяновская
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04.02.2023 20:49 Відповісти
....троллим шайтанщиків з Геранями2 та Шахедами?
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05.02.2023 08:25 Відповісти
КОГДА УЖЕ РОССИЙСКИХ СОЛДАТ МОЖНО БУДЕТ ПЫТАТЬ ТОКОМ КРУГЛОСУТОЧНО !)
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05.02.2023 20:20 Відповісти
Зачем это распространять ?
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06.02.2023 09:54 Відповісти

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