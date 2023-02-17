БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
345 0

Мінцифри підключило до інтернету понад 3 тисячі сіл та заощадило на цьому понад 200 мільйонів

інтернет

Міністерство цифрової трансформації підключило до швидкісного інтернету 3237 сіл та 7,5 тис. соціальних закладів. При цьому вдалося заощадити понад 200 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Перевиконаний план, ефективне використання держбюджету та антикорупція – Звіт Рахункової палати про інтернет-субвенцію. І найголовніше – понад 1 млн українців можуть працювати, навчатись та бути на зв’язку.

Щоб забезпечити 6 тисяч соцзакладів у 3000 селах Мінцифра отримала 500 млн грн. Ми ж до липня 2022 перевиконали ціль і використали 55% бюджету – 272 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зекономлені кошти громади змогли використати на територіальну оборону та підключення інших сіл до інтернету.

Автор: 

інтернет (1341) субвенція (61) Мінцифри (807)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 