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Переселенцям виплатили за рік 54 мільярди допомоги

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Упродовж 2022 року внутрішньо переміщені особи отримали від уряду 53,5 млрд грн допомоги. Цього року виплати автоматично продовжуються.

Про це під час засідання Кабінету міністрів повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

"Люди, які вимушені були покинути власний дім через війну, будуть і надалі отримувати допомогу від Уряду. Цього року ми автоматично продовжили виплати для ВПО", – зазначив прем’єр.

За його словами, цьогоріч так само повною мірою продовжуватимуться виплати субсидій найбільш вразливим категоріям.

"При цьому уряд не підвищував і не підвищує тарифи на комунальні послуги, а також допомагає громадам, аби вони залишали свої тарифи без змін", – підкреслив Шмигаль.

Як раніше повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, субсидії в Україні отримують 2,3 млн домогосподарств, а їхній середній розмір становить 1684 грн.

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виплати (469) допомога (1541) переселенці (462) Шмигаль Денис (1491)


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