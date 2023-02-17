Імпорт вугілля в Україну впав у 48 разів

Україна в січні 2023 року знизила імпорт вугілля кам’яного та антрациту в 48,1 раза (на 1,81 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 38,32 тис. тонн.

За даними Державної митної служби, вугілля імпортоване на $13,61 млн, що у 31,3 раза менше, ніж у січні 2022 року ($426,31 млн), пише Інтерфакс-Україна.

Із Австралії надійшло вугілля на $7,92 млн (58,21%), Польщі – на $5,63 млн (41,36%), ПАР – на $0,06 млн (0,43%).

Експорт Україною вугілля за січень 2023 року становив 51,45 тис. тонн на $15,15 млн, у тому числі в Словаччину – на $10,09 млн, Польщу – на $2,04 млн, Австрію – на $1,99 млн, інші країни – на $1,03 млн.

Як повідомлялося, Україна у 2022 році скоротила імпорт вугілля кам'яного та антрациту у 4,2 рази (на 14,93 млн тонн) порівняно з 2021 роком – до 4,63 млн тонн.

У листопаді 2022 року Кабінет міністрів України вніс товарну вугільну продукцію (включно з "рядовим" вугіллям) всіх марок до переліку видів продуктів, торгівля якими здійснюється виключно на товарних біржах.