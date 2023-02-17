Кабмін розширить публікацію даних про державні закупівлі, – Шмигаль

Кабінет міністрів розширить обсяг даних про державні закупівлі, які підлягатимуть публікації під час воєнного стану.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, відкриваючи засідання уряду.

Він нагадав, що після початку повномасштабної війни частину інформації про закупівлі дозволили не оприлюднювати з міркувань безпеки.

"Проте ми маємо повертатися до прозорих процедур, аби мінімізувати корупційні ризики. Сьогодні уряд затвердить низку змін у документ, який стосується державних закупівель. Буде розширено перелік закупівельних даних, які публікуються в системі", – сказав Шмигаль.

Він додав, що також буде зменшено кількість випадків, коли закупівлі можуть проходити без використання електронної системи.

"Всі договори, додатки та внесення змін до договорів за результатами аукціонів мають публікуватись у системі", – наголосив Шмигаль.

Читайте також: Заволодіння коштами Міноборони на 1,7 мільярда: Підозру отримав радник замміністра

Як повідомлялося, на початку лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №8381 щодо прозорості оборонних закупівель. Документ пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.

Законопроєкт розробили після публікацій у ЗМІ про те, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грнза завищеними у 2-3 рази цінами.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.