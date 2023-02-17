Експорт металобрухту в січні виріс на 46%

Українські підприємства в січні 2023 року наростили експорт брухту чорних металів на 45,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 8,28 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою, у грошовому вираженні експорт металобрухту скоротився на 8,5% – до $2,36 млн, пише Інтерфакс-Україна.

При цьому в першому місяці року країна не імпортувала металобрухт.

Експорт металобрухту в січні 2023 року здійснювався до Польщі (95,68%), Словаччини (2,58%) та Німеччини (1,1%).

Раніше в асоціації "УАВтормет" прогнозували що в 2023 році українським металургійним комбінатам не вистачатиме брухту.

Як повідомлялося, Україна у 2022 році знизила експорт брухту чорних металів у 11,5 раза порівняно з попереднім роком – до 53,56 тис. тонн, у грошовому вираженні скоротився у 12,4 раза – до $19,27 млн.