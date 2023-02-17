ДБР викрило шахраїв, що заволоділи грошима аграріїв на 92 мільйони

Державне бюро розслідувань викрило злочинну організацію, яка видурювала у підприємців гроші під виглядом купівлі вирощеної сільськогосподарської продукції – зернових та олійних культур.

Зловмисники знаходили підприємства, які як продають, так і купують сільгосппродукцію, імітували переговори між ними, і після оплати товару, забирали гроші собі, повідомляє ДБР.

Створив злочинну організацію мешканець Дніпра, до її складу увійшли його родичі та знайомі. Для пошуку потенційних "клієнтів" шахраї також залучали представників фіскальних та правоохоронних органів, які надавали необхідну інформацію з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційних систем та баз даних.

Шахраї ретельно готували свої злочини. Отримавши дані щодо чергового потенційного "клієнта", вони підробляли паспорти громадян України, статутні й реєстраційні документи підприємств, їх печатки, гербові печатки приватних нотаріусів, державних податкових інспекції та інших державних установ.

Після цього зловмисники телефоном домовлялися з представниками підприємств, що реалізовують вирощену продукцію, щодо начебто її можливої покупки. При цьому вони застосовували маніпулятивні технології, наприклад – пропонували вищу за ринкову ціну на конкретний вид зернових культур тощо. Потім зловмисники відкривали у банківських установах фіктивні рахунки від імені цього підприємства. Паралельно відбувались переговори "від імені директора" справжнього підприємства, яке було зацікавлене в купівлі вирощеної сільгосппродукції.

Згодом на липові рахунки "продавця" надходили кошти від підприємства-покупця. При цьому шахраї підробляли бухгалтерську документацію для здійснення оплати за поставлену сільськогосподарську продукцію.

Маючи віддалений доступ до таких банківських рахунків, члени злочинної організації відразу перераховували їх на інші свої підставні банківські рахунки, з яких надалі знімали готівку нібито під виплату заробітної плати.

Таким чином потерпіла особа лишалася як без сільськогосподарської продукції, так і без грошей.

Правоохоронці зупинили діяльність шахраїв. Наразі встановлено 4 епізоди заволодіння грошима суб’єктів господарювання із Львівської, Полтавської та Хмельницької областей на загальну суму понад 92 млн грн.

Також відомо, що за час діяльності злочинної організації її члени у своїх шахрайських схемах використали дані понад 220 суб’єктів господарської діяльності.

Розслідування триває, проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення інших учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності.

Організатору та шістьом членам злочинної організації повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 255 (участь в злочинній організації), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), ч.ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів) КК України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.