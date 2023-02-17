Найбільші мережі АЗС знижують ціни на автогаз другий місяць поспіль

Ціни на автогаз в українських мережах АЗС упродовж останнього тижня продовжували падати: середня роздрібна ціна цього виду палива з 10 по 17 лютого зменшилась ще на 0,64 грн – до 24,87 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Загалом ціни на автогаз минулого тижня знаходилися у межах 22,45–25,99 грн/л.

При цьому на станціях WOG і ОККО автогаз подешевшав на 0,45 грн і 0,41 грн – до 25,65 грн/л і 25,75 грн/л відповідно.

Ціни на станціях U.GO минулого тижня впали одразу на 2 гривні – до 24,44 грн/л. На стільки ж подешевшав автогаз і на заправках VST – до 23,5 грн/л.

Мережі Neftek, "Кворум" і "Аміс" за тиждень зменшили ціну на гривню – до 24,99 грн/л, 24,38 грн/л і 23,49 грн/л відповідно. "Укрнафта" за цей же період знизила ціну на автогаз на 80 копійок – до 24,15 грн/л.

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При цьому найдешевше автогазом уже традиційно торгує "Авантаж 7", пропонуючи його за 22,45 грн/л. Ця мережа не знижувала ціни минулого тижня.

Найдорожче цей вид пального продає Rodnik – по 25,99 грн/л, тут ціна знизилась за тиждень на 50 копійок за літр.

Як повідомлялося, востаннє роздрібні ціни на автогаз зростали на початку грудня минулого року, після цього вартість палива стабілізувалась, а на початку січня почала активно знижуватися.