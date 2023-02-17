Українці стали рідше скаржитися на відключення електроенергії, – Держенергонагляд

Покращення електропостачання відобразилося на кількості звернень споживачів, які надходять до Державної інспекції енергетичного нагляду України. Так, на поточному тижні до Держенергонагляду надійшло 819 звернень від споживачів електроенергії, що на 22% менше ніж тижнем раніше (1049).

Як повідомляє відомство, певна частина з цих 819 звернень була направлена до інспекції ще до позитивної динаміки в енергосистемі. Відповідно, Держенергонагляд очікує, що за збереження такої динаміки в українській електромережі, кількість таких звернень суттєво зменшиться.

Лідерами за кількістю звернень споживачів електроенергії у лютому залишаються Київська (338), Закарпатська (262) та Одеська (243) області. Якщо в Київської області спостерігається суттєве зниження кількості звернень (з 1978 у січні до 338 на 16 лютого), то в Закарпатській та Одеській областях динаміка надходжень зберігається на такому самому рівні, що й у січні поточного року (292 та 396 відповідно).

Найменша кількість звернень надійшла з Житомирської та Рівненської областей.

Також Держенергонагляд продовжує перевіряти виконання операторами систем розподілу вимог приписів, виданих за підсумками позапланових перевірок у січні 2023 року.