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Новини
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В Україні запрацював ChatGPT, – Мінцифри

chatgpt

Чат-бот ChatGPT зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI,тепер доступний в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням: відправлялися офіційні листи, проводилися дзвінки та зустріч з керівництвом.

"Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян", – наголосив міністр.

Федоров подякував компанії OpenAI за це "правильне та цілком логічне" рішення.

"Країна, яка бореться за свободу та прогрес, точно має право на доступ до революційних технологій", – підсумував очільник Мінцифри.

Як повідомлялося, OpenAI – видавець надпопулярного ШІ-сервісу ChatGPT – поставив Україну до одного списку з Росією, Афганістаном, Білоруссю та Іраном, заблокувавши доступ до своїх продуктів. У компанії наголошували, що обмежили доступ до своїх продуктів для українців, щоб не порушити світові санкції через анексію "ЛДНР" і Криму в 2014 році.

Як пояснювали у Мінцифри, через санкції OpenAI повинна блокувати "ЛДНР"/Крим, але вони не знали, як їх відрізняти від клієнтів з решти України.

Автор: 

штучний інтелект (255) Мінцифри (807)


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і шо далі.що воно дасть нам простим людям украіни..нічого.. ворюгам да.буде де кінці ховати
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18.02.2023 12:04 Відповісти
Оно нам даст массовые сокращения и падение уровня жизни. Сейчас сюда набегут свидетели секты "переобучения", т. е. "да ничо страшного, люди будут заниматься креативной работой".
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18.02.2023 16:29 Відповісти
Ты о чем вообще? Это новый этап в развитии IT. Мне, как программисту, сокращает время работы в разы. И может быть использован в любой области. Пока это просто инструмент, типа Гугла, который понимает контекст вопроса и выдает ответ сразу, вместо того, чтобы вручную перелопачивать кучу сайтов и читать горы документации. Человека он ничего не заменит (на данном этапе), он не придумывает ничего нового, а лишь пытается выбрать лучшее из того, что уже придумано человеком.
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19.02.2023 04:40 Відповісти
завтра у нас появиться куча проффесоров с діпломами тіпа яників.маючі 3 класа освіти.приклад . наші міністри в тому чіслі освіти. ді а тупі програмісти без мозгів
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19.02.2023 09:23 Відповісти
Профессоров у нас и так хватает. А без мозгов не напишешь ни одну более-менее сложную программу. Никакой ChatGPT не поможет. Он не умеет угадывать мысли и делает кучу ошибок.
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20.02.2023 09:45 Відповісти
а у нас якраз оті проффесора і е.три класа освіти но крадуть міліонами
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20.02.2023 10:34 Відповісти
ChatGPT то тут причем?
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20.02.2023 12:13 Відповісти



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19.02.2023 03:10 Відповісти

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