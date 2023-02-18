В Україні запрацював ChatGPT, – Мінцифри

Чат-бот ChatGPT зі штучним інтелектом, розроблений компанією OpenAI,тепер доступний в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, команда Мінцифри довго працювала над цим рішенням: відправлялися офіційні листи, проводилися дзвінки та зустріч з керівництвом.

"Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях. Щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди. Адже ChatGPT добре володіє українською, на відміну від росіян", – наголосив міністр.

Федоров подякував компанії OpenAI за це "правильне та цілком логічне" рішення.

"Країна, яка бореться за свободу та прогрес, точно має право на доступ до революційних технологій", – підсумував очільник Мінцифри.

Як повідомлялося, OpenAI – видавець надпопулярного ШІ-сервісу ChatGPT – поставив Україну до одного списку з Росією, Афганістаном, Білоруссю та Іраном, заблокувавши доступ до своїх продуктів. У компанії наголошували, що обмежили доступ до своїх продуктів для українців, щоб не порушити світові санкції через анексію "ЛДНР" і Криму в 2014 році.

Як пояснювали у Мінцифри, через санкції OpenAI повинна блокувати "ЛДНР"/Крим, але вони не знали, як їх відрізняти від клієнтів з решти України.