У французькому офісі Auchan відкидають звинувачення у допомозі армії РФ

Французька Auchan Retail відкидає звинувачення у допомозі російським військовим та називає результати журналістського розслідування такими, що не відповідають дійсності.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Auchan Retail категорично заперечує заяви, зроблені в цьому звіті-розслідуванні, та їхню інтерпретацію. Компанія надзвичайно здивована цими звинуваченнями, які жодним чином не підтверджуються фактами внутрішнього розслідування", – заявили в пресслужбі.



У мережі підкреслили, що їхні російські магазини не надають жодної допомоги нікому, крім цивільного населення, а також не причетні до будь-яких зборів для російської армії.

Компанія підтверджує, що у березні 2022 року мерія Санкт-Петербурга зробила замовлення на збір допомоги для населення. Утім, стверджує, що в переліку продуктів не було нічого, що могло б свідчити про їх призначення для військових.

Також Auchan Retail спростовує той факт, що на її території розташовувалися пункти збору "гуманітарної допомоги для Донбасу".

Як повідомлялося, журналісти The Insider спільно із Le Monde та Bellingcat провели розслідування, під час якого з'ясувалося, що російський "Ашан" від початку повномасштабного вторгнення в Україну постачав товари для російських військових на окупованих територіях України.

При цьому, у деяких регіонах поставки організовувалися за безпосередньої взаємодії з місцевими органами влади. Також "Ашан" допомагав військкоматам набирати мобілізованих із числа своїх співробітників.