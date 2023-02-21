Французька Engie подала позов проти "Газпрому"

Французька енергокомпанія Engie на початку четвертого кварталу 2022 року ініціювала арбітражний розгляд проти російського "Газпром експорту", домагаючись, зокрема, визнання невиконання компанією зобов’язань щодо постачання газу.

Про це йдеться у звіті французької енергокомпанії.



Також вона домагається виплати штрафів за договором та компенсації збитків, що виникли через невиконання договору.



"Ця арбітражна процедура пов'язана зі значним недопостачанням "Газпром експортом" газу компанії Engie станом на середину червня 2022 року, після чого було одностороннє рішення "Газпром експорту" наприкінці літа 2022 року про скорочення поставок", – йдеться у документі.

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Як повідомлялося, на початку вересня "Газпром" призупинив постачання газу французькій компанії Engie, пояснивши це неотриманням оплати за липень у повному обсязі.

Нагадаємо, у червні найбільші клієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами.

Росія з початку літа поступово знижувала, а у вересні повністю припинила постачання газу до Німеччини газопроводом "Північний потік" нібита через технічний стан газопроводу. Наприкінці вересня обидві гілки трубопроводу та одна гілка "Північного потоку-2", не введеного в експлуатацію, були пошкоджені внаслідок диверсії.