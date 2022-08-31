"Газпром" зупинив постачання газу до Франції

Російський "Газпром" призупинив постачання газу компанії французькій енергокомпанії Engie через неоплату липневих поставок у повному обсязі.

Про це повідомляє пресслужба російської компанії.



Зазначається, що станом на кінець робочого дня 30 серпня ТОВ "Газпром експорт" не отримало в повному обсязі платежі за газ, поставлений Engie у липні за чинними контрактами.



"Відповідно до Указу Президента РФ від 31.03.2022 р. № 172 "Про спеціальний порядок виконання іноземними покупцями зобов'язань перед російськими постачальниками природного газу", забороняється подальше постачання природного газу іноземному покупцю, якщо в контрактний термін оплати платіж не був здійснений покупцем у повному обсязі обсяг", – йдеться у повідомленні.



У зв'язку з цим "Газпром експорт" повідомив Engie про повне зупинення постачання газу починаючи з 1 вересня 2022 року до моменту отримання коштів за поставлений газ у повному обсязі.

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Раніше "Газпром" повідомив французькій компанії Engie про скорочення поставок газу через "розбіжності у деяких контрактах"

Російський "Газпром" повідомив, що з 31 серпня до 3 вересня повністю призупинив постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік", який і так працював лише на 20% своєї потужності. Через це вартість газу в Європі перетнула позначку в $3500 за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.