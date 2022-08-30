Франція звинуватила Росію у використанні газу як "зброї війни"

Франція звинуватила Москву у використанні енергетичних поставок як "зброї війни" після того, як російський "Газпром" скоротив поставки великому французькому клієнту та заявив, що закриє свій магістральний газопровід до Німеччини на три дні цього тижня.

Про це заявила міністерка енергетики Франції Аньєс Паньє-Рунаше, повідомляє Reuters.

"Дуже очевидно, що Росія використовує газ як зброю війни, і ми повинні підготуватися до найгіршого сценарію повного припинення поставок", – сказала очільниця Міненерго Франції у розмові з радіо France Inter після того, як французька енергетична компанія Engie заявила, що з 30 серпня отримуватиме менше газу від "Газпрому" через невизначений контрактний спір.

Росія прокачує газ через "Північний потік-1" лише на 20% від потужності, і є побоювання, що цього тижня відключення може бути продовжено.

Відповідаючи на питання, чи є гарантії, що "Газпром" відновить подачу газу по "Північному потоку-1", речник Кремля Дмітрій Пєсков сказав: "Є гарантії, що, крім технологічних проблем, викликаних санкціями, постачанням нічого не заважає".

Міністри енергетики ЄС проведуть екстрену зустріч 9 вересня для обговорення кризи.

Нагадаємо, російський "Газпром" повідомив, що з 31 серпня щонайменше по 2 вересня повністю призупинить постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік", який і так працює лише на 20% своєї потужності. Через це вартість газу в Європі перетнула позначку в $3500 за тисячу кубометрів.

15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.