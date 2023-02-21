В Україну завезли небезпечні для здоров’я сири із Франції, – Держпродспоживслужба

В Україну завезли вироблені у Франції сири, заражені небезпечною бактерією, що може спричинити менінгіт, сепсис та інші небезпечні для здоров’я людини інфекції.

Як повідомляє Держпродспоживслужба України, виробником цих сирів вказана компанія Societe Laitiere de Vichy.

"Головне управління Держпродспоживслужби інформує про отримання інформаційного повідомлення через систему швидкого оповіщення по харчових продуктах та кормах (RASFF)… щодо виявлення Listeria monocytogenes у сирах (Гаперон) із пастеризованого молока, які були ввезені з Франції", – повідомляється на офіційному сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області.

Після вживання заражених продуктів Listeria мігрує від кишечника до центральної нервової системи та статевих органів. Клінічні прояви листериозу включають менінгіт, менінгоенцефаліт, сепсис, перинатальні інфекції та гастроентерит.

Держпродспоживслужба просить у разі виявлення в обігу цієї продукції повідомляти теруправління служби.