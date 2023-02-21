Китай за місяць імпортував рекордний об’єм російської нафти, – Bloomberg

Експорт нафти й конденсату з Росії в Китай за місяць досяг найвищого рівня з квітня 2020 року, перевищивши 1,5 млн барелів на день (б/д).

"Згідно з даними аналітичної компанії Kpler станом на 20 лютого, потоки нафти й конденсату (з Росії до Китаю, – ред.) зросли до 1,52 млн барелів на день, що трохи менше за рекорд, встановлений майже три роки тому", – повідомляє агентство Bloomberg, пише enkorr.

Так, у квітні 2020 року цей показник становив близько 1,6 млн барелів на день. Роком раніше, у січні 2022 року, імпорт становив 0,9 млн барелів на день.

Раніше повідомлялося, що Китай може імпортувати рекордну кількість сирої нафти в 2023 році через збільшення попиту на паливо, оскільки люди більше подорожують після скасування контролю за COVID-19 і в результаті запуску нових нафтопереробних заводів.