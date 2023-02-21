Суд доручив примусово привести нардепа Шахова через ігнорування засідань

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 21 лютого після чергової неявки до суду народного депутата, який обвинувачується у декларуванні недостовірної інформації на 88 млн грн, постановила здійснити до нього привід.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), нардеп без поважних причин не не з’являється у судові засідання.

Через це ВАКС у листопаді минулого року оштрафував його на 5 тис. грн, а у січні цього року – наклав на нього два максимально можливих грошових стягнення у розмірі понад 10,7 тис. грн. Однак 21 лютого нардеп вкотре проігнорував засідання суду.

"Зважаючи на неявку, суд поставив здійснити привід обвинуваченого до суду. Засідання призначено на 1 березня", – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі нагадують, що народний обранець у декларації за 2020 рік не вказав інформацію про житловий будинок, земельну ділянку в Київській області та офіс, що знаходився в його користуванні, також приховав інформацію про майно і доходи, власником яких є особа, з якою депутат пов'язаний спільним побутом.

За даними слідства, загалом депутат приховав майна на суму майже 88 млн гривень.

САП не вказує прізвища обвинуваченого народного депутата, однак, за даними агентства Інтерфакс-Україна, йдеться про Сергія Шахова.

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Як повідомлялося, раніше Національне агентство із питань запобігання корупції (НАЗК) виявило, що нардеп із групи "Довіра" Сергій Шахов не вказав у декларації за 2020 рік численне майно, оформлене на його цивільну дружину.

Під час перевірки виявилося, що Інна Журба володіє 12 земельними ділянками у Київській області, але інформація про це не була відображена у декларації.

Нардеп також не задекларував два будинки в селі Романків Обухівського району Київської області площею 616 кв. м та 1330 кв. м, які належать Інні Журбі з 2010 та 2017 року відповідно. У матеріалах перевірки зазначається й інша нерухомість Інни Журби, яка не була відображена у декларації Шахова: 8 квартир в Києві, які належать Журбі з травня 2020 року, будинок в місті Луганськ площею 56 кв. м та 14 земельних ділянок у Васильківському районі Київської області.

Також НАЗК констатувало, що Сергій Шахов не задекларував два автомобілі – Mersedes-Benz GL 450 2015 року випуску та Land Rover Autobiography 2013 року випуску, які належать Інні Журбі. Також не були відображені у декларації і корпоративні права Інни Журби на ТОВ "Центр да Вінчі" вартістю 10,66 млн грн та її доходи від підприємницької діяльності (1,8 млн грн) та від продажу нерухомого майна (9,98 млн грн).