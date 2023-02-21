Румунія просить перевірити українське днопоглиблення на Дунаю

Міністерство закордонних справ Румунії викликало посла України Ігоря Прокопчука у зв’язку з проведенням гідротехнічних робіт у Кілійському гирлі Дунаю. Так, у Румунії висловили стурбованість ознаками того, що Україна займається днопоглибленням каналу, який прорізає спільний, екологічно чутливий прибережний регіон, та запитали, чи можуть перевірити це місце.

Зокрема, Румунія занепокоєна тим, що будь-які роботи на водному шляху через спільну дельту Дунаю можуть загрожувати дикій природі на об’єкті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та порушити міжнародні угоди про захист навколишнього середовища, пишуть Порти України.

Тож Бухарест просить роз’яснень, які саме гідротехнічні роботи здійснюються у гирлі Дунаю, а також вимагає припинити роботи, пов’язані з поглибленням дна, якщо вони не пов’язані з підтримкою судноплавства.

Водночас, українська сторона зазначила, що йдуть роботи виключно із забезпечення навігації до порту Ізмаїл.

Минулого тижня Міністерство інфраструктури України повідомило про збільшення прохідної осадки суден на ділянці від 0-го кілометра гирла Бистре річки Дунай до 77 кілометра Кілійського гирла до 6,5 метра, а від 77 кілометра до 116 кілометра Кілійського гирла – до 7 метрів. Рік тому максимальна осадка становила тільки 3,9 метра.

Наголошувалося, що експлуатаційні роботи на українській частині Дунаю реалізуються в співпраці з Єврокомісією, Румунією та Дунайською комісією. Ця міжнародна урядова організація відповідає за забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї для торговельних суден.

Раніше повідомлялося що Кабінет міністрів у листопаді ухвалив рішення про розширення акваторії українських морських портів на Дунаї.

Вихід Дунаєм до Чорного моря став ключовим для України через військове вторгнення і блокаду Росією українських портів. Гирло Бистре, яке з’єднує судноплавним каналом Кілійське гирло з Чорним морем, відкрилося для торговельного флоту на початку липня, після звільнення острова Зміїний та встановлення контролю над прибережною ділянкою акваторії у цій частині Чорного моря. Деблокада гирла Бистре суднового ходу Дунай-Чорне море заощаджує бізнесу щонайменше $500 тис.

Дельта Дунаю, один із регіонів Європи з найбільшим біорізноманіттям, де річка Дунай впадає в Чорне море, лежить здебільшого на території Європейського Союзу, а саме Румунії, менша частина – через кордон з Україною.