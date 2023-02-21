Країни Євросоюзу створили фонд для підтримки українського кіно

Міністерства культури Німеччини, Люксембургу та Франції започаткували створення European Solidarity Fund for Ukrainian Films (ESFUF) – Європейського фонду солідарності з українським кіно за участі всіх партнерів EFAD (European Film Agency Directors association).

Як повідомляє Державне агентство України з питань кіно, презентація фонду відбулася 20 лютого у межах Берлінале.

Європейський фонд солідарності з українським кіно (ESFUF) фінансуватиметься за рахунок внесків 16 партнерів із 13 країн та European Film Agency Directors association (EFAD).

Фонд надаватиме підтримку для розробки або роботи на фінальній стадії українських художніх фільмів спільного виробництва з країнами-учасницями. Бюджет фонду на 2023 рік становить 1,05 млн євро.

Сума підтримки розробки буде обмежуватися 25 тис. євро для документальних фільмів і 50 тис. євро для художнього кіно чи анімації. Підтримка фільмів на фінальній стадії буде обмежуватися 75 тис. євро. Заявки на отримання допомоги прийматимуть до 17 березня 2023 року.

Читайте також: Арештоване майно телеканалу нардепа-зрадника Ковальова опинилося в управлінні Держкіно

У Держкіно нагадали, що Європейський фонд солідарності з українським кіно (ESFUF) – це ініціатива, запропонована CNC іншим членам EFAD під час Генеральної асамблеї в Каннах у травні 2022 року.

"Після підтримки різних заходів для України на національному та європейському рівнях EFAD та члени асоціації хотіли об’єднати зусилля, щоб започаткувати цілеспрямовану програму підтримки українських кінематографістів, щоб допомогти їм завершити їхні фільми чи розробити нові проєкти, одночасно сприяючи копродукції", – зазначається у повідомленні.