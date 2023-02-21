Кабмін призначив Резнікову двох нових заступників

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 21 лютого, призначив двох нових заступників міністра оборони.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Зокрема, Віталія Дейнегу призначено заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, а Андрія Шевченка Андрія – з питань європейської інтеграції.

Як повідомлялося, 14 лютого Кабмін звільнив Івана Руснака з посади першого заступника міністра оборони, а Олега Гайдука – з посади заступника міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Водночас Кабмін призначив першим заступником міністра оборони генерал-лейтинанта, колишнього командувача Об'єднаних сил Олександра Павлюка.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що запросив на посади своїх заступників Олександра Павлюка, колишнього нардепа та експосла України в Канаді Андрія Шевченка та волонтера та журналіста Віталія Дейнегу. Він пояснював, що їх кандидатури вже подано на погодження президенту України, після цього їх має затвердити уряд.

Водночас Резніков уточнював, що звільнені урядом з посад його заступників Іван Руснак та Олег Гайдук залишаться в команді міністерства і будуть залучені до роботи радниками міністра.

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Нагадаємо, у січні після скандалу із закупівлями продуктів харчування з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць. Водночас він визнав, що через цю закупівлю наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького.