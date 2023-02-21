"Укрзалізниця" заробила 1,7 мільярда на використанні арештованих вагонів, – БЕБ
"Укрзалізниця" отримала 1,7 млрд грн доходу від комерційного використання заарештованих залізничних вагонів та контейнерів, які належали компаніям РФ та Білорусі.
Раніше, 1 грудня минулого року, Бюро економічної безпеки називало менший рівень доходу "Укрзалізниці" від такої діяльності – 1,3 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначені вагони заарештовано та передано відповідно до рішення слідчого судді до "Укрзалізниці" на відповідальне зберігання з правом комерційного їх використання. Отримані кошти компанія може направляти будь-які потреби, що виникають під час ведення господарську діяльність.
Як повідомлялося, БЕБ у рамках кримінального провадження при процесуальному керівництві Офісу генпрокурора встановили 17,8 тис. вагонів, які прямо чи опосередковано належали суб'єктам Росії та Білорусі. Із цього числа – 1 625 вагонів із товарно-матеріальними цінностями.
У листопаді 2022 року голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін заявляв, що дефіцит вагонного парку в Україні відсутній – на той момент понад 15 тис. російських та білоруських вагонів працювали на благо України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Залізниці України зазнали атак ракет і крилатих ракет з моменту вторгнення путіна минулого року.
Уряд Великобританії пообіцяв матеріал та залізничне обладнання на суму 10 мільйонів фунтів стерлінгів. пакет допомоги, який включає модульні сталеві мости швидкого будівництва та обладнання для ремонту тунельних прокладок, допоможе швидше запустити залізниці України.