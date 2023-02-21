"Укрзалізниця" заробила 1,7 мільярда на використанні арештованих вагонів, – БЕБ

"Укрзалізниця" отримала 1,7 млрд грн доходу від комерційного використання заарештованих залізничних вагонів та контейнерів, які належали компаніям РФ та Білорусі.

Раніше, 1 грудня минулого року, Бюро економічної безпеки називало менший рівень доходу "Укрзалізниці" від такої діяльності – 1,3 млрд грн, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначені вагони заарештовано та передано відповідно до рішення слідчого судді до "Укрзалізниці" на відповідальне зберігання з правом комерційного їх використання. Отримані кошти компанія може направляти будь-які потреби, що виникають під час ведення господарську діяльність.

Як повідомлялося, БЕБ у рамках кримінального провадження при процесуальному керівництві Офісу генпрокурора встановили 17,8 тис. вагонів, які прямо чи опосередковано належали суб'єктам Росії та Білорусі. Із цього числа – 1 625 вагонів із товарно-матеріальними цінностями.

У листопаді 2022 року голова "Укрзалізниці" Олександр Камишін заявляв, що дефіцит вагонного парку в Україні відсутній – на той момент понад 15 тис. російських та білоруських вагонів працювали на благо України.