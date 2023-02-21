Нацкомісія відмовилася підвищувати максимальні тарифи на електроенергію для бізнесу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зняла з розгляду питання щодо перегляду граничних цін (price caps) на електроенергію на ринках "на добу вперед" (РДН), внутрішньодобовому (ВДР) та балансуючому ринку (БР) на невизначений період.

Як пояснив голова НКРЕКУ Костянтин Ущаповський на засіданні у вівторок, рішення відкладено через зміну ринкової ситуації, передає Інтерфакс-Україна.

"Хочу констатувати, що інформація, надана на момент схвалення рішення НКРЕКП щодо наявності суттєвого коливання цін на РДН, ВДР та балансуючому ринку (що є приводом для перегляду price caps, – ред.) вже не є актуальною... пропоную питання зняти з розгляду", – запропонував голова регулятора.

Як випливає з обґрунтування відповідної постанови на сайті НКРЕКП, підвищення граничних цін необхідно було розглядати в комплексі з розширенням кола виробників електроенергії, залучених до виконання спеціальних обов'язків (ПСО) перед населенням, за рахунок теплових енергогенеруючих компаній.

Для цього Кабінет міністрів повинен був внести відповідні зміни до постанови уряду від 5 червня 2019 року №483 "Про затвердження Положення про ПСО". Проте уряд у жовтні 2022 року вніс лише ті зміни, згідно з якими передбачено продовження дії самого документа, проте відсутні норми щодо поширення покладання ПСО на енергогенеруючі компанії теплових електростанцій (ТЕС).

"З огляду на те, що на енергогенеруючі компанії ТЕС не було покладено спеціальних обов'яків, рівні граничних цін, які були визначені за результатами відкритих обговорень, втратили свою актуальність", – йдеться в обґрунтуванні регулятора.

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Крім того, НАЕК "Енергоатом" повідомив НКРЕКП про те, що збереження без змін механізму розподілу оплати послуги з ПСО до 31 березня 2023 року разом із підвищенням price caps на ринку може призвести до погіршення платіжного балансу "Енергоатома" і знизить його можливості виконувати зобов'язання з ПСО перед населенням.

"У зв'язку з цим ДП "НАЕК "Енергоатом" запропоновано повернутися до питання підвищення граничних цінових обмежень на організованих сегментах ринку після закінчення осінньо-зимового періоду 2022-2023 років", – зазначили у комісії.

Як випливає з обґрунтування регулятора, інформацію такого змісту було також доведено до НКРЕКП з боку ПАТ "Укргідроенерго".

Нагадаємо, спочатку Нацкомісія планувала підвищити максимальні граничні ціни на ринках "на добу вперед" та внутрішньодобовому (ВДР) у години максимального навантаження (з 7:00 до 23:00) з 4000 до 4952 грн/МВт-год, за години мінімального навантаження. (з 23:00 до 7:00) – з 2000 до 2476 грн/МВт-год.

Проте кілька тижнів тому НКРЕКП відмовилася від цих намірів.

Мінімальні граничні ціни також пропонувалося встановити на РДН на рівні 10 грн за МВт-год, на ВДР – 102% від ціни РДН, але не вище за максимальну граничну ціну ВДР.

Відповідно, на балансуючому ринку (БР) максимальну граничну ціну пропонувалося підвищити зі 120% до 125% ціни РСВ, а мінімальну ціну встановити також на рівні 10 грн/МВт-год.

Відповідно до закону "Про ринок електроенергії", у разі суттєвого коливання цін на РДН, ВДР та БР та відповідно до методики, затвердженої регулятором у вересні 2022 року, він має право встановлювати граничні ціни (тимчасові мінімальні та/або максимальні цінові межі) ) цих ринках.