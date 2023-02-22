"Газпром" збільшив транзит газу через Україну до показників минулого року

Російський "Газпром" 22 лютого збільшив транзит газу до Європи через Україну ще на 4,2% – до 42,1 млн кубометрів. Обсяги постачання повернулися до показників 2022 року.

Про це повідомив журналістам представник "Газпрому", передає "Комерсант".

Зазначається, що транспортування ведеться через газовимірювальну станцію "Суджа". Заявки на прокачування через ГВС "Сохранівка" не прийнято.

Як повідомлялося, у січні "Газпром" поступово зменшував транзит газу через Україну. На початку року обсяг прокачування газу через Україну становив 43,3 млн кубометрів на добу.

Вже тоді обсяги транзиту російського газу були втричі меншими від заброньованої російським "Газпромом" гарантованої потужності в обсязі 109,6 млн кубометрів на добу. Довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки на умовах "качай або плати" передбачає, що Росія повинна оплачувати весь заброньований обсяг – у 2023 році це 40 млрд кубометрів.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму – близько 20 мільярдів кубометрів.

Наразі постачання російського газу до Європи здійснюється лише українським маршрутом та "Турецьким потоком".