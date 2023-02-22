У Росії скаржаться на дефіцит рефрижераторів
Російські автоперевізники попередили про дефіцит автопричепів-рефрижераторів через санкції та вихід з країни найбільших світових виробників холодильних установок.
Про це пишуть російські "Вєдомості" із посланням на представників та топменеджерів російських транспортних та логістичних компаній та виробників причепів.
Представник місцевої компанії Delko розповів, що до початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія була найбільшим ринком Європи, де продавалося до 4000 причепів-рефрижераторів на рік.
За його словами, у 2022 році рефрижератори ще постачали до РФ за укладеними раніше контрактами, але у 2023 році імпорту техніки "точно не буде, і дефіцит відчувається вже зараз".
"Імпорт припинено, припинилися і постачання багатьох комплектуючих, наявна техніка застаріває, потрібні дорогий ремонт і запчастини, яким в умовах, що склалися, важко підібрати аналог", – підтвердив менеджер компанії "Кур'єр сервіс експрес".
Засновник ДК "Маршал" та "Академії логістики" Михайло Білоусов визнав, що через дефіцит рефрижераторів складно закривати непопулярні напрямки перевезень.
За оцінкою російської асоціації "Спецавтопром", загалом у РФ експлуатується понад 50 тисяч причепів-рефрижераторів. Їх найскладніший елемент – холодильна установка – у Росії не випускається. А два їх найбільші світові виробники – американські Thermo King і Carrier – пішли з російського ринку.
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труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
Або ви з "Сонцепьоків", "Смерчів", "Сарматів" та "Калібрів" їх робіть чи комплектуючі беріть - яка різниця з чого бабло пилять?!
А что же будет, когда по две тысячи в день будет? Хотя выход есть - можно пригнать в Севастополь рыболовецкую плавбазу «Всеволод Сибирцев». Заодно можно сразу и консервы делать для новой волны чмобов. Двойной профит.
будуть як при совку у моргу морозиво зберігати
Слава ЗСУ! Слава Україні!
Если нет рефрижераторов, пусть трупы возят путинским бронепоездом, кремлёвскими "майбахами" и яхтами олигархов.....
щоб вонь стояла на усю мацковію:
-там узький дух
там солофььовим пахнє..
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