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Новини
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У Росії скаржаться на дефіцит рефрижераторів

рефрижератор

Російські автоперевізники попередили про дефіцит автопричепів-рефрижераторів через санкції та вихід з країни найбільших світових виробників холодильних установок.

Про це пишуть російські "Вєдомості" із посланням на представників та топменеджерів російських транспортних та логістичних компаній та виробників причепів.

Представник місцевої компанії Delko розповів, що до початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія була найбільшим ринком Європи, де продавалося до 4000 причепів-рефрижераторів на рік.

За його словами, у 2022 році рефрижератори ще постачали до РФ за укладеними раніше контрактами, але у 2023 році імпорту техніки "точно не буде, і дефіцит відчувається вже зараз".

"Імпорт припинено, припинилися і постачання багатьох комплектуючих, наявна техніка застаріває, потрібні дорогий ремонт і запчастини, яким в умовах, що склалися, важко підібрати аналог", – підтвердив менеджер компанії "Кур'єр сервіс експрес".

Засновник ДК "Маршал" та "Академії логістики" Михайло Білоусов визнав, що через дефіцит рефрижераторів складно закривати непопулярні напрямки перевезень.

За оцінкою російської асоціації "Спецавтопром", загалом у РФ експлуатується понад 50 тисяч причепів-рефрижераторів. Їх найскладніший елемент – холодильна установка – у Росії не випускається. А два їх найбільші світові виробники – американські Thermo King і Carrier – пішли з російського ринку.

Автор: 

авто (4139) вантажі (1299) росія (14265) санкції (4413)


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Топ коментарі
+25
Мороженых Ванек уже не будет
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22.02.2023 16:49
+20
Хай льодники будують Лід в Росії цілих півроку в достатку Віками жили без рефрижераторів - нічого звикать!
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22.02.2023 16:51
+12
Нечем груз 200 перевозить скоро будет бяда какая нехрен было лезть с войной и проблем не было
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22.02.2023 16:50
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Мороженых Ванек уже не будет
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22.02.2023 16:49 Відповісти
А пусть их сразу на Кити-Кет или на Вискас перерабатывают, глядишь, и рефрижератор не нужен будет
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22.02.2023 16:54 Відповісти
"Та **** того лета"(с)
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22.02.2023 16:54 Відповісти
неме "тєла", нема лади, шуби, медальок, виплат, пільмєнів!
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22.02.2023 16:54 Відповісти
Тю... Ну будуть "з душком". Як курятина - їм не звикати...
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22.02.2023 17:01 Відповісти
Для любителей
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22.02.2023 17:05 Відповісти
Жизнь "рассеянина" в СТА СЛОВАХ
мухосранск. говно. тоскливо.
дети. дом. работа. пиво.
геморрой. камаз. гараж.
десять лет водилой стаж.
раз в пять лет с женой в кино.
мухосранск. тоска. говно.
водка. патриот. россия.
шарфик красно-бело-синий.
ящик. киселев на первом.
Украина. Киев. нервы.
танцы. шум. крымнаш. веселье.
утро. санкции. похмелье.
цены. доллар. банк. кредит.
теща как всегда зудит.
снова киселев на первом.
водка. вещмешок. консервы.
секс с женой как в первый раз.
поезд. в путь. спасать донбасс.
форма. каска. полигон.
гумконвоем в краснодон.
лнр. блокпост. укропы.
первый бой . три пули в жопе.
страх. обстрел. осколок «града».
труп. мешок. рефрежератор.
крест. венок. вдова плаксиво.
мухосранск. говно. тоскливо!
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22.02.2023 20:15 Відповісти
Аналагавнет.
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22.02.2023 16:49 Відповісти
Мондри як поляк по шкодзє
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22.02.2023 19:15 Відповісти
Нечем груз 200 перевозить скоро будет бяда какая нехрен было лезть с войной и проблем не было
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22.02.2023 16:50 Відповісти
Хай льодники будують Лід в Росії цілих півроку в достатку Віками жили без рефрижераторів - нічого звикать!
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22.02.2023 16:51 Відповісти
))) Я он выше тоже написал: Та **** той зимы)))
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22.02.2023 16:57 Відповісти
)) Срукожопил))) Нужно было про лето, а я про зиму))) Акакаяразница)))
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22.02.2023 17:06 Відповісти
нехай варять холодець200...по тарілках розлили і додому
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22.02.2023 16:52 Відповісти
Я думаю тут не в санкціях справа
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22.02.2023 16:52 Відповісти
це не через санкції, вони в три зміни свошніків катають. крематорії схоже теж під "санкції" попали
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22.02.2023 16:53 Відповісти
А нашо вам рефрижиратори, якщо ви свою дохлятину з України не забираєте? Ягель та бояра і без них не скиснуть.
Або ви з "Сонцепьоків", "Смерчів", "Сарматів" та "Калібрів" їх робіть чи комплектуючі беріть - яка різниця з чого бабло пилять?!
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22.02.2023 16:54 Відповісти
Kolbasa v truhu
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22.02.2023 16:58 Відповісти
Нема з чого рефрижераторні війська формувати?
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22.02.2023 17:03 Відповісти
им не нужны рефрижираторы,у них есть крематории
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22.02.2023 17:04 Відповісти
І газу дуже багато ))))
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22.02.2023 17:21 Відповісти
Правильно, діди ще й холодільників не мали.
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22.02.2023 17:08 Відповісти
я думал, они сейчас на месте сжигают, а они с холодильниками заморачиваются.
А что же будет, когда по две тысячи в день будет? Хотя выход есть - можно пригнать в Севастополь рыболовецкую плавбазу «Всеволод Сибирцев». Заодно можно сразу и консервы делать для новой волны чмобов. Двойной профит.
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22.02.2023 17:10 Відповісти
Чмобикумбрия в моторном масле?
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22.02.2023 17:24 Відповісти
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22.02.2023 17:11 Відповісти
шоб обойтись без рефрижераторов, ванек можно коптить, после встречи с ЗСУ они часто уже полукопчёные
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22.02.2023 17:12 Відповісти
Нафіга ті рефрижаратори - додому з вєтєрком 😁
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22.02.2023 17:14 Відповісти
Е повозки, лавруху запрягти і гайда
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22.02.2023 17:15 Відповісти
нема в чому трупи возити
будуть як при совку у моргу морозиво зберігати
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22.02.2023 17:17 Відповісти
А як відносно наявності дефіциту мобільних крематоріїв?
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22.02.2023 17:22 Відповісти
В качестве импортозамещения попробуйте трупы мумифицировать!
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22.02.2023 17:25 Відповісти
Не зрозуміло, нафіга холодильники? От де на кожного "пасажира" рефрижератору білих лад напастися? Мобільні крематорії зара набагато актуальніше. І дешевше...
Слава ЗСУ! Слава Україні!
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22.02.2023 17:27 Відповісти
зато колбасы теперь много будет и тушонки )
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22.02.2023 17:35 Відповісти
Перефразируем известное - «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»
Если нет рефрижераторов, пусть трупы возят путинским бронепоездом, кремлёвскими "майбахами" и яхтами олигархов.....
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22.02.2023 17:35 Відповісти
зашкварених треба розвозити на ГАЗ-51
щоб вонь стояла на усю мацковію:
-там узький дух
там солофььовим пахнє..
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22.02.2023 17:46 Відповісти
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22.02.2023 17:51 Відповісти
Вихід є...
""
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22.02.2023 18:10 Відповісти
тачанки. нарти . пердячій пар..
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22.02.2023 18:36 Відповісти
Пора привыкать, что колбаска попахивает.
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22.02.2023 19:34 Відповісти
Кто-то он сверху писАл - перерабатывать сразу в консервы и отправлять вдовам вместо белойлады. Хай едят
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22.02.2023 21:24 Відповісти
В связи с нехваткой рефрижераторов резко возросла нагрузка на мобиьные крематории.
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22.02.2023 23:48 Відповісти
нащо вічній мерзлоті якісь там "загниваючі" рефрижератори??? зовсім не розумію. хай користуються духовною вічною мерзлотою!
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23.02.2023 04:37 Відповісти
А шо таке сталось?..
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23.02.2023 05:02 Відповісти
Нехай тепер своих дохлих вагнеровців та мобіків фасують у трилітрові банки та висилають рідні як тушкованку "Кацапський фронт". і з логістікою питання вирішать і харчами забезпечать щасливих володарок Лад, бо пільмені за загиблих, мабуть, вже закінчились.
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23.02.2023 08:23 Відповісти
Нема в чому трупи возити?
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23.02.2023 10:33 Відповісти

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