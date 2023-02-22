Угорщина знову блокує санкції проти Росії, – Politico

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує накласти вето на продовження антиросійських санкцій ЄС, які мають поновлюватися кожні шість місяців.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на трьох європейських дипломатів, пише "Європейська правда".

За даними співрозмовників видання, Орбан знову вимагає, щоб із санкційного списку ЄС вилучили чотирьох осіб. Угорщина також виступає проти пропозиції, яку підтримують усі інші країни, щодо продовження періоду, на який продовжуються санкції, з шести до 12 місяців.

Напередодні послам ЄС знову не вдалося досягти компромісу з Угорщиною. Два дипломати заявили, що ЄС готовий піти назустріч вимогам Орбана і вилучити цих чотирьох осіб із санкційного списку, щоб не ставити під загрозу обмеження проти інших осіб.

Загалом ЄС запровадив санкції проти понад 1400 осіб у зв'язку з російською війною, включаючи олігархів, членів російського парламенту, військових і силовиків, а також російських чиновників на окупованих територіях України.

Один з дипломатів стверджував, що існують також юридичні проблеми, пов'язані з тим, чи зможуть санкції проти цих чотирьох осіб витримати судовий процес.

Але вилучення цих чотирьох прізвищ було недостатнім для Угорщини, зазначили обидва дипломати, оскільки країна також виступає проти запропонованого 12-місячного періоду продовження санкцій. Попередній компроміс, який посли обговорюватимуть у середу, передбачає перехід до дев'ятимісячних періодів продовження (замість нинішніх шести місяців).

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Видання не розкриває, кого саме прем’єр-міністр Угорщини хоче звільнити від санкцій, але він згадував про це у своїй промові 18 лютого.

"Ми будемо підтримувати наші економічні відносини з Росією, і навіть радимо це робити всьому західному світу, тому що без відносин не буде ні припинення вогню, ні мирних переговорів. Ось чому ми не згодні з тим, що священики і церковні лідери потрапляють до санкційних списків; досить погано, що це може статися з артистами і спортсменами", – заявляв Орбан.

Як повідомлялося, Орбан також пообіцяв ветувати будь-які санкції Європейського Союзу проти російської ядерної галузі.

Україна закликала 27 країн ЄС включити російську державну атомну енергетичну компанію "Росатом" до десятого пакету санкцій проти РФ. Утім, Угорщина, яка має побудовану за радянськими зразками атомну електростанцію, яку вона планує розширити разом із "Росатомом".