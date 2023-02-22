Росстат оцінив собівартість видобутку російської нафти у $50 за баррель

Середня собівартість видобутку нафти у Росії 2022 року збільшилася до 24,6 тис. рублів за тонну, що на 19% більше, ніж у 2021 році (20,69 тис. рублів).

Про це свідчать дані Россату, пише "Коммерсант".

З урахуванням середнього курсу долара минулого року (67,46 рублів), середня собівартість видобутку одного бареля нафти у Росії становила $50, підрахувало видання.

Водночас, за офіційними даними Росстату, протягом 2022 року собівартість видобутку нафти знижувалася: у першому кварталі вона становила 33,1 тис. рублів за тонну, у другому – 25,1 тис. рублів, у третьому – 21,4 тис. рублів за тонну, у четвертому – 18,6 тис. рублів.

Росстат також повідомив, що видобуток нафти в РФ з урахуванням газового конденсату в січні поточного року склав 46 млн тонн, що на 1% менше, ніж у січні 2022 року, і на 0,4% менше, ніж у грудні.

Рівень видобутку нафти без газового конденсату знизився суттєвіше. У січні 2023 року він становив 42 млн тонн, що на 2,5% і на 0,5% нижче, ніж аналогічний показник у січні та грудні минулого року.

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Як повідомлялося, за даними російського Мінфіну, середня ціна основної російської експортної марки нафти Urals у січні 2022 року склала $49,48 за барель, що в 1,7 раза нижче, ніж у січні 2022 року ($85,64 за барель). У грудні 2022 року середня ціна Urals зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Знижка на російську нафту Urals почала зростати після повномаштабного вторгнення РФ в Україну, вона значно зросла після запровадження механізму обмеження цін на російську нафту країнами "Великої сімки". Цей механізм дозволяє західним компаніям надавати послуги для її транспортування лише, якщо її ціна менша $60 за барель.

Раніше у січні під час наради зі своїми урядовцями Путін визнав, що падіння цін на російську нафту внаслідок збільшення дисконту на неї може створити проблеми для російського бюджету, і закликав надати пропозиції, як не допустити цього.