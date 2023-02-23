Естонія заборонила володіти зброєю місцевим громадянам Росії та Білорусі

Естонський парламент – Рійгікогу – ухвалив поправки до закону про зброю, згідно з якими визнаються недійсними дозволи на зброю, видані громадянам країн, що не входять до ЄС і НАТО, і припиняється видача їм нових дозволів.

Зміна закону торкнеться приблизно 1300 осіб. Закон набуде чинності 15 березня 2023 року, пише Postimees

"Сьогоднішня ситуація з безпекою в Європі потребує обачних дій, і тому до закону про зброю внесено кілька поправок. Найобговорюваніша зміна стосується того, що надалі дозволи на зброю видаватимуться лише громадянам країн-членів ЄС та НАТО. Також ми доповнили список злочинів, після скоєння яких отримати дозвіл на зброю буде неможливо. І це незалежно від громадянства чи інших показників", – пояснив віцеканцлер МВС із питань внутрішньої безпеки Естонії Вейко Коммусаар.

"Зміна стосуватиметься і осіб із невизначеним громадянством, дозволи на зброю яких будуть дійсними до кінця терміну дії, зазначеного у дозволі. Нових дозволів їм не видаватимуть", – зазначив він.

В Естонії близько 1300 громадян Росії та Білорусі, а також осіб без громадянства є дозволи на зброю. Вони мають загалом трохи більше 3000 одиниць зброї. Видача нових дозволів буде припинено з набранням чинності поправками до закону.