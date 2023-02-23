Нардеп Трухін написав заяву про складання мандату. Рада проголосувала "за" (оновлено)

Обраний від "Слуги народу" народний депутат Олександр Трухін написав заяву про складання повноважень нардепа.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Заява О.Трухіна про складання мандату народного депутата. Відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет ВРУ і зала розгляне її на найближчому засіданні", – зазначив він.

Пізніше Железняк повідомив, що Рада підтримала припинення повноважень нардепа Олександра Трухіна. За відповідне рішення проголосувало 288 народних обранців.

Як повідомлялося, напередодні Трухін уклав угоду з прокурором у справі про спробу підкупу поліцейських після ДТП. Він підписав з прокурором САП угоду про визнання винуватості.

Трухін зобов’язався протягом 30 днів перерахувати 6 млн грн на проєкт United24 "Армія дронів" на підтримку Збройних Сил України. Крім того, він сплатить штраф у розмірі 4 тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян (68 тис. грн). Також нардеп пообіцяв скласти свої депутатські повноваження.

Нагадаємо, у грудні 2022 року НАБУ скерувало справу Трухіна до суду, дії народного обранця кваліфікували за ч. 1 ст. 369 ("Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди") КК України.

За версією слідства, у серпні 2021 року нардеп запропонував неправомірну вигоду патрульним поліцейським за те, щоб йому дозволили залишити місце ДТП, яке сталось за його участю.

Наприкінці серпня 2021 року журналісти оприлюднили відео з камер поліцейських, які оформляли ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу"), де зафіксовано факт пропозиції правоохоронцям хабара у розмірі "150 тисяч" за можливість залишити місце ДТП. На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським.

ДТП за участю Трухіна сталася на Бориспільській трасі 23 серпня 2021 року. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав у автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo. Постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей.

Ряд ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi знаходився Трухін, проте наприкінці серпня суд призначив 850 гривень штрафу чоловіку, який їхав в авто з нардепом Трухіним і взяв на себе провину за ДТП з потерпілими. Водночас вини самого Трухіна у ДТП суд встановити не зміг, оскільки поліція передала до суду протокол саме на супутника Трухіна.