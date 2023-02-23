Рада затвердила санкції проти всіх російських банків на 50 років
Верховна Рада затвердила указ президента Володимира Зеленського про застосування економічних санкцій проти російських фінансових установ.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
"Парламент підтримав указ президента щодо застосування економічних санкцій до фінансових установ РФ. За – 325", – зазначив він.
Нардеп уточнив, що санкції впроваджуються строком на 50 років і будуть застосовані до всіх банків, що зареєстровані та знаходяться в РФ.
Зокрема, йдеться про Центральний банк Росії, небанківські кредитні організації, операторів платіжних систем, професійних учасників фондового ринку, страхові компаній, інвестфонди та інші фінустанови, які зареєстровані та надають послуги в РФ.
Зазначимо, що обмеження передбачають заборону операцій з активами цих компаній, будь-яких ділових відносин та контрактів, придбання цінних паперів та інше.
Відповідний указ президент Володимир Зеленський вніс до парламенту 22 лютого.
Як повідомлялося, днями президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Московської біржі та 333 росіян, пов'язаних з банківським сектором РФ.
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