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Новини
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Рада прийняла закон про компенсацію за зруйноване Росією житло

обстріл,харківщина

Верховна Рада прийняла закон "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ".

За прийняття законопроєкту №7198 у другому читанні проголосували 275 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, ухвалена редакція законопроєкту передбачає, що компенсації надаватимуть виключно за майно, яке було пошкоджене або зруйноване внаслідок дій РФ з 24 лютого 2022 року

Водночас з не поширюватиметься на об’єкти, які на дату введення воєнного стану вже знаходилися на тимчасово окупованій території.

Компенсацію пропонують надавати виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати у гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об’єкти будівництва, у яких зведені опорні та зовнішні конструкції.

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат – документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми.

У власників пошкоджених приватних будинків буде вибір – отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання лише для фінансування будівництва.

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При цьому граничний розмір компенсації відсутній, як і обмеження щодо місцезнаходження, типу та площі нового житла, будівництво якого буде профінансоване через сертифікат.

Використати сертифікат можна протягом п’яти років з дня його видачі, а отримане в обмін на нього житло не можна буде відчужувати протягом 5 років.

Подати заяву на отримання компенсації за знищене житлове майно можна буде під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення.

Розглядати заяви та приймати рішення про надання або відмову в наданні компенсації за знищене майно будуть спеціальні комісії, які створять виконавчі органи місцевих рад, військові або військово-цивільні адміністрації населених пунктів.

Джерелами фінансування компенсації за пошкоджене та знищене майно будуть кошти державного та місцевих бюджетів, кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога, репарації або інші стягнення з РФ, а також інші джерела, не заборонені законодавством.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7198 у першому читанні ще у квітні минулого року.

Автор: 

ВР (2879) житло (582) закон (1484) нерухомість (544) Железняк Ярослав (89)


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Топ коментарі
+4
Вам простять, ви нічого виплачувати не будете.
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23.02.2023 15:04
+2
Я ше такі від держави сертифікати пам'ятаю ,ціною у мільйон але дають за нього менш як 100грн)
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23.02.2023 15:54
+1
.......ЗАКОН І ПРО ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСОБАХ ТЕЖ Є...ЗАКОН ПРО НАДАННЯ ПІЛЬГ НА ЖКХ ТЕЖ Є....ЗАКОН ПРО НАДАННЯ СУБСИДІЙ ТЕЖ Є.....АЛЕ ЦЕ НЕ ФАКТ ТОГО ЩО ЛЮДИ ОТРИМАЮТЬ БІДА В ОДНОМУ НЕМАЄ В БЮДЖЕТІ ГРОШЕЙ ПРЕЗИДЕНТ МОЖЕ І ХОЧЕ АЛЕ УРЯД НЕ..ПРА...ЦЮ...Є УРЯД ЧЕКАЄ ТРАНШИ ...УРЯД ДАВЕ НАЛОГАМИ... УРЯД НАБРАВ РАДНИКІВ ...ЯКИХ САДЖАТИ ПОТРІБНО ...ЯК ВАМ РАДНИК ПРЕМЬЄРА ПО ЄНЕРГЕТИЦІ ...УВАГА...БОЙКО...ЯКИЙ З МЕДВЕДЧУКОМ ЦІЛУВАВ НОГИ ПУТІНУ...ГЕРУСА ВИКИДУЮТЬ З РАДИ...А ГЕТЬМАНЦЕВ СХЕМАТОЗНИК РОЗКРАДАЄ ЕВРОГРОШІ...ЖАХ...ВИ САМІ ОТРИМАЛИ 73 ВІДСОТКИ ТЕ ЗА ЩО ГОЛУСУВАЛИ...ЦІНИ...ЖКХ...ПОЧАТОК ЗЕ..ДИКТАТУРИ ЯКУ ЧИНИТЬ НАВІТЬ НЕ САМ ПРЕЗ..А ЙОГО СТАВЛЕНИКИ І ДРУЗІ...ЖАХ
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23.02.2023 14:46
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Добре що так. Хто скаже як буде працювати схема, коли в мене був побитий приватний будинок 26 лютого 2022р. на 50%, та я за літо своїми коштами його постановив і знову можу проживати? Комісії були, фіксували, МЧС були, снаряд вивезли, АКТ міської ради по обстеженню є. Фото, відео руйнування є.
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23.02.2023 14:45 Відповісти
Вам простять, ви нічого виплачувати не будете.
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23.02.2023 15:04 Відповісти
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23.02.2023 15:25 Відповісти
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23.02.2023 17:06 Відповісти
.......ЗАКОН І ПРО ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСОБАХ ТЕЖ Є...ЗАКОН ПРО НАДАННЯ ПІЛЬГ НА ЖКХ ТЕЖ Є....ЗАКОН ПРО НАДАННЯ СУБСИДІЙ ТЕЖ Є.....АЛЕ ЦЕ НЕ ФАКТ ТОГО ЩО ЛЮДИ ОТРИМАЮТЬ БІДА В ОДНОМУ НЕМАЄ В БЮДЖЕТІ ГРОШЕЙ ПРЕЗИДЕНТ МОЖЕ І ХОЧЕ АЛЕ УРЯД НЕ..ПРА...ЦЮ...Є УРЯД ЧЕКАЄ ТРАНШИ ...УРЯД ДАВЕ НАЛОГАМИ... УРЯД НАБРАВ РАДНИКІВ ...ЯКИХ САДЖАТИ ПОТРІБНО ...ЯК ВАМ РАДНИК ПРЕМЬЄРА ПО ЄНЕРГЕТИЦІ ...УВАГА...БОЙКО...ЯКИЙ З МЕДВЕДЧУКОМ ЦІЛУВАВ НОГИ ПУТІНУ...ГЕРУСА ВИКИДУЮТЬ З РАДИ...А ГЕТЬМАНЦЕВ СХЕМАТОЗНИК РОЗКРАДАЄ ЕВРОГРОШІ...ЖАХ...ВИ САМІ ОТРИМАЛИ 73 ВІДСОТКИ ТЕ ЗА ЩО ГОЛУСУВАЛИ...ЦІНИ...ЖКХ...ПОЧАТОК ЗЕ..ДИКТАТУРИ ЯКУ ЧИНИТЬ НАВІТЬ НЕ САМ ПРЕЗ..А ЙОГО СТАВЛЕНИКИ І ДРУЗІ...ЖАХ
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23.02.2023 14:46 Відповісти
Кабмін дасть доручення і НБУ надрукує грн,це ж не долар чи евро питання в іншому яка буде інфляція.
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23.02.2023 15:50 Відповісти
тут мне карта и пошла (с)
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23.02.2023 15:03 Відповісти
Цікаво по фракціям хто проголосував у ВР за цей закон, бо є деяка діч

- За пошкоджене майно отримати грошову компенсацію буде неможливо - для таких випадків пропонують виключно відновлення через будівельні роботи та/або надання будівельних матеріалів для них.
Так і бачу будинок з тріснутим фундаментом і тріщінами по фасаду із за обстрілів - це не "страховий випадок"

- Строк подання заяви про надання компенсації за знищене житлове майно збільшили до другого читання - її можна подати під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення.
То б то з якихось причин як що рік пройшов, а заява не подана, то потяг пішов

-Закон не поширюватиметься на об'єкти, що на дату введення воєнного стану були на тимчасово окупованій території.
То б то як що кацапи *********** Крим і дома кримських татар, то компенсацій дуля з маком

- Джерелами фінансування компенсації за пошкоджене та знищене майно будуть:
1. кошти державного та місцевих бюджетів;

Місцеві бюджети одразу "зрадіють" до банкрутства
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23.02.2023 15:23 Відповісти
Я ше такі від держави сертифікати пам'ятаю ,ціною у мільйон але дають за нього менш як 100грн)
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23.02.2023 15:54 Відповісти
Про зруйноване житло на підконтрольних терріторіях хоч розмовляють. А про Сєвєродончан, Маріупольців, Рубіжан, Лисичан та інших населених пунктів як води в рот понабирали! Де жити ВПО з непідконтрольних терріторій? Хто, що і як їм буде відшкодовувати? Чи їх вже записали у громадяни другого гатунку...чекайте роками як ваші міста звільнять, а потом до вас якась комісія прийде на обстеження.
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23.02.2023 16:27 Відповісти
Це ви про тих пишете, хто пообирав ригів і зелень? І риги і зелень кинули цих громадян, що не дивно.
І хто за них повинен переживати? Я?
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23.02.2023 20:10 Відповісти
А чим громадянин з Київщини, який теж проголосував за ригів, або якусь іншу хрінь відрізняється від такого ж громадянина з Маріуполя? Чи він автоматично патріотом становиться, за географічною ознакою? І хто знає за що ви особисто голосували. То може вам лише за ваш допис одразу якусь компенсацію давати
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23.02.2023 22:32 Відповісти
Ніхто нічим не відрізняється, але скиглять більше всіх ті, хто привів недолугих до влади. Не буде нікому ніяких компенсацій, може тільки наближеним до влади щось перепаде. Як казав простий данецкий роботяга Азіров, хватіть скігліти, беріть лопати в руки і їб..ште.
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23.02.2023 23:58 Відповісти
Давай! Розділяй украійнців на хороших та плохих!
Вже нарозділялися, на радість Куйлу.
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24.02.2023 08:22 Відповісти
де я писав про національність?
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24.02.2023 09:36 Відповісти
Відшкодування буде всім. Не переживайте банкет і так за рахунок рф. Тут головне підіймати шум та нагадувати за всіх.

"а потом до вас якась комісія прийде на обстеження" - у нас для цього ДІЯ є.
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24.02.2023 05:48 Відповісти
У мене зруйновано 19.012015. Я в прольоті
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23.02.2023 22:02 Відповісти
Це по цій версії цього закону. А так завдяки європейським судам вже встановлено та доказано що війну рф веде своїми військами на території України мінімум з 2014 року. Тобто і вам щось відшкодують якщо будете підіймати кіпіш. Закон це не проблема.

При наявності державної програми, плану маршала, якогось новоствореного будівельного фонду і законодавства по аналогії з "дорожнім фондом" та головне репарацій від рф, квартира в мегаполіси стає не чимось дорогим та не під'ємним для бюджету, а тим що можна буде дати взагалі всім громадянами. Так звичайно побудувати приватні будинки не вийде бо це брєд не ефективності, складності логістики і інфраструктури та так далі, но квартири це не важко і є приклад Китая та совка з Славутичем. Щось таке ******* виробничі та будівельні потужності ЄС точно осилять.

А якщо ще й буде населенням нав'язана владі правильна державна політика по перемішуванню громадян тобто кожному ветерану дачу в Криму і квартиру на деокупованих територіях, то відбудова країни із новим житлом для всіх стане реальністю.
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24.02.2023 06:04 Відповісти
Закон полностью под застройщиков, если вашу квартиру разбомбили вы не можете пойти купить готовую квартиру за счет государства но вы можете пойти проинвестировать застройщика за счет государства, а также идет нарушение Конституции в пункте что жилье нельзя будет продавать 5 лет что тоже выгодно застройщику чтоб простые люди не делали конкуренцию застройщику. А теперь давайте вспомним как некий друг Ермака Артем Колюбаев зашел в некоторые строительные фонды Столара КУА "Эссет Файненшнл Групп" , "Квантор Проджект" а также "Апелиот" . Столар обвиняется в выводе средств через фонды с манипуляцией с ценными бумагами, и так что мы имеем? Ермака человек Артем Колюбаев зашел в некоторые строительные фонды это раз а два Ермак взял себе в качестве поза штатного помощника Главу Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины Руслана Магомедова который и закрывал глаза как фонды Столара выводят десятки миллионов долларов за рубеж. Война войной а главный столичный ОПЗЖешник Столар уже в схемах с Ермаком через фунта Колюбавева
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24.02.2023 07:56 Відповісти
А ті, в кого зруйноване в 14тім, вже не люди...
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24.02.2023 08:24 Відповісти
Від такого законопроекту смердить радянщиною!
Визначення розміру компесації комісійно - це корупційна складова законопроекту!
Розмір компенсації за втрачене (пошкоджене) майно має визначатися на ринкових засадах в тому ж порядку, що й розмір шкоди завданої в результаті вторгнення нерухомому майну підприємств!
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24.02.2023 09:44 Відповісти

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