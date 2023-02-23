Рада прийняла закон про компенсацію за зруйноване Росією житло

Верховна Рада прийняла закон "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ".

За прийняття законопроєкту №7198 у другому читанні проголосували 275 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, ухвалена редакція законопроєкту передбачає, що компенсації надаватимуть виключно за майно, яке було пошкоджене або зруйноване внаслідок дій РФ з 24 лютого 2022 року

Водночас з не поширюватиметься на об’єкти, які на дату введення воєнного стану вже знаходилися на тимчасово окупованій території.

Компенсацію пропонують надавати виключно за пошкоджену або знищену житлову нерухомість: квартири, інші житлові приміщення (наприклад, кімнати у гуртожитках), будинки садибного типу, садові та дачні будинки, об’єкти будівництва, у яких зведені опорні та зовнішні конструкції.

Власники знищених квартир та інших житлових приміщень одержать житловий сертифікат – документ, що підтверджує гарантії держави профінансувати придбання квартири або іншого житлового приміщення (у тому числі такого, що буде споруджене в майбутньому) в обсязі визначеної грошової суми.

У власників пошкоджених приватних будинків буде вибір – отримати житловий сертифікат на купівлю квартири чи будинку або грошову компенсацію, яку будуть перераховувати на рахунок зі спеціальним режимом використання лише для фінансування будівництва.

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При цьому граничний розмір компенсації відсутній, як і обмеження щодо місцезнаходження, типу та площі нового житла, будівництво якого буде профінансоване через сертифікат.

Використати сертифікат можна протягом п’яти років з дня його видачі, а отримане в обмін на нього житло не можна буде відчужувати протягом 5 років.

Подати заяву на отримання компенсації за знищене житлове майно можна буде під час дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення.

Розглядати заяви та приймати рішення про надання або відмову в наданні компенсації за знищене майно будуть спеціальні комісії, які створять виконавчі органи місцевих рад, військові або військово-цивільні адміністрації населених пунктів.

Джерелами фінансування компенсації за пошкоджене та знищене майно будуть кошти державного та місцевих бюджетів, кошти міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів, міжнародна технічна та/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога, репарації або інші стягнення з РФ, а також інші джерела, не заборонені законодавством.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7198 у першому читанні ще у квітні минулого року.