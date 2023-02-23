"Укрпошта" почала безкоштовну заміну старих ламп на енергоощадні у селах

З 25 лютого програма з обміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи стартує у селах по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій.

Здійснити обмін можна у сільських стаціонарних та пересувних відділеннях "Укрпошти", повідомляє пресслужба компанії.

"Таким чином, програма ЄС та уряду, метою якої є зменшення навантаження на енергосистему через заміну ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи в домівках українців, запрацює у 23 тис. населених пунктів по всій країні", – зазначається у повідомленні.

В "Укрпошті" уточнили, що в селах планують роздати 6,6 млн LED-ламп.

Обміняти застарілі лампи розжарювання на нові зможуть в тому числі мешканці прифронтових сіл Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей.

Обмін старих ламп на світлодіодні здійснюватиметься у відділеннях "Укрпошти" та у пересувних відділеннях поштового зв’язку. Лампи можна замовити у застосунку "Дія", або ж у самому відділенні. Для обміну потрібно мати паспорт, РНОКПП та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

За даними "Укрпошти", 10 млн нових енергоощадних ламп вже отримали обласні центри, великі міста та смт на всій території України. За цей час кількість ламп, які українці обміняли, сягнула 7 мільйонів.

В рамках цієї програми, яку фінансує ЄС, планується надати Україні 35 млн LED-ламп. До реалізації програми також долучилася Франція, яка профінансувала ще 5 мільйонів ламп.