Мінекономіки просить партнерів про страхування військових ризиків для українського бізнесу, – Свириденко

Україна просить міжнародних партнерів запровадити комплексне страхування військових ризиків як для іноземних, так і для вітчизняних підприємців.

Про це перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко заявила під час зустрічі з головою Директорату Єврокомісії з питань політики сусідства та розширення Гертом Яном Купманом, повідомляє пресслужба міністерства.

За її словами, щоб зробити відповідні страхові продукти доступними для більшого кола заявників, необхідно створити фонди рефінансування та перестрахування з пільговими зобов’язаннями щодо покриття ризиків страховиків.

Вона нагадала, що пілотний проєкт страхування військово-політичних ризиків розпочала агенція гарантій інвестицій MIGA (входить до Групи Світового банку).

"Однак вони припинили обробку заявок через відсутність можливостей перестрахування", – пояснила Свириденко.

Вона зауважила, що продукти MIGA можуть покривати ризики для міжнародних інвесторів, але для українських компаній цей механізм недоступний.

Своєю чергою Велика Британія готова покривати ризики британських інвесторів через національну Експортно-кредитну агенцію UKEF, а Уряд Німеччини забезпечує покриття ризиків для своїх інвесторів через PricewaterhouseCoopers (PWC).

"Втім, Американська міжнародна фінансова корпорація розвитку (DFC) продемонструвала більш високий рівень зацікавленості в страхуванні українського бізнесу. На відміну від MIGA, вони вже розглядають проєкти, ініційовані українськими інвесторами, але також обмежені в можливостях і потребують рефінансування", – додала Свириденко.

Вона закликала до консолідації європейських зусиль щодо збільшення підтримки фінансування страхування військових ризиків в Україні або через нові механізми, або через існуючу інфраструктуру європейського інвестиційного банку (ЄІБ) чи Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).