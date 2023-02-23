Виробник російських мотоциклів "Урал" переніс завод до Казахстану через санкції

Російський "Ірбітський мотоциклетний завод", що виробляє мотоцикли "Урал", минулого року переніс виробництво за кордон через запроваджені проти Росії санкції.

Про це власник та гендиректор підприємства Ілля Хаїт розповів російській редакції Forbes.

Він пояснив, що продовжувати складання та продажі мотоциклів у Росії стало неможливо через введені санкції, адже імпорт іноземних комплектуючих та експорт техніки фактично потрапили під заборону. А основні покупці "Уралів", любителі дорогої ретротехніки, живуть у США, Канаді, Мексиці, Євросоюзі, Японії та Австралії.

"Йшлося про ліквідацію компанії: як тоді нам здавалося, виходу не було. 95% мотоциклів йде на експорт у всякі "неправильні" країни, 75-80% комплектуючих поставляються з-за кордону", – розповів Хаїт.

Через це виробництво вирішили розділити: у Свердловській області РФ продовжують виготовляти рами та кузовні деталі мотоциклів, а у Петропавловську у Казахстані почали збирати та відвантажувати готову продукцію. У липні у Петропавловську зібрали перший "Урал", у серпні відновили експорт мотоциклів.

Водночас через вимушений простої минулого року продали 560 мотоциклів, що на 55% менше, ніж планувалося, визнає власник компанії. До лютого 2022 року компанія випускала понад тисячу мотоциклів на рік.

Однак відновлювати виробництво в Росії він не планує.

"Ми ніколи не фокусувалися на внутрішньому ринку, для російських покупців "Урал" – дорогий продукт. Нам, звичайно, буде шкода втратити їх, але це лише 50 мотоциклів на рік", – зазначив власник заводу.

Ілля Хаїт виїхав до Америки у 2003 році, щоб розвивати дистрибуцію "Уралів". Нині він живе у Сіетлі.