Рада ратифікувала угоду про участь України в програмі "Цифрова Європа"

Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону про ратифікацію угоди між Україною та Європейським Союзом про участь у програмі "Цифрова Європа" (2021-2027).

Відповідний законопроєкт №0187 підтримали 325 народних депутатів, передає Укрінформ.

Документ створює передумови для участі України в Програмі ЄС, яка надає додаткові стимули й можливості для цифрової трансформації пріоритетних галузей і сфер суспільного життя, розвитку цифрової економіки, ІТ-бізнесу, штучного інтелекту та підвищенню цифрових навичок громадян.

Участь у Програмі сприятиме приєднанню України до Єдиного цифрового ринку ЄС шляхом отримання режиму внутрішнього ринку з ЄС у сфері електронних комунікаційних послуг та поступовій інтеграції до Єдиного цифрового ринку Євросоюзу.

"Цифрова Європа" – це програма фінансової підтримки ЄС (7,5 млрд євро на сім років), яка забезпечує фінансування проєктів за п’ятьма напрямками: суперкомп'ютер, ШІ, кібербезпека, цифрові навички, забезпечення цифрових технологій в економіці та суспільстві.