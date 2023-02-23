"Укргідроенерго" втратило 1500 МВт потужності через війну

"Укргідроенерго" з моменту вторгнення російських окупаційних військ в Україну втратило 1500 МВт генеруючої потужност.

Пор це розповів генеральний директор компанії Ігор Сирота.

"На сьогодні загальні втрати встановленої потужності компанії складають майже 1500 МВт, що, в свою чергу, призвело до відчутного зменшення участі гідроелектростанцій у покритті пікової частини добового графіку потужності ОЕС України, а також обмеження можливостей регулювання частоти та потужності", – сказав голова компанії.

Він додав, що після окупації Каховської ГЕС у перші дні повномасштабного вторгнення "Укргідроенерго" втратило понад 340 МВт наявної потужності.

"Після серії масованих ракетних ударів по нашим об’єктам, які ворог завдавав, починаючи з жовтня 2022 року, ми зазнали значно більших втрат", – додав Сирота.

За його словами, остаточний розмір отриманих фінансових збитків "Укргідроенерго" зможе підрахувати після деокупації об'єктів та проведення відповідного аудиту, проте вже зараз можна з упевненістю говорити, що йдеться про десятки мільярдів гривень.

"Компанія вже подала позов до Європейського суду з прав людини проти РФ щодо компенсації збитків, нанесених в результаті неспровокованої воєнної агресії", – зазначив Сирота.

"Укргідроенерго" експлуатує всі великі гідроелектростанції, розташовані на українських ділянках Дніпра та Дністра. Сумарна встановлена електрична потужність гідроелектростанцій генкомпанії складає 6 208,3 МВт.