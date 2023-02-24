В Україні зможуть створювати більше онлайн-ресурсів для людей із порушеннями зору чи слуху, – Мінцифри

Міжнародні настанови із веб-доступності WCAG 2.1 вперше доступні українською мовою – це дасть змогу українським розробникам створювати онлайн-ресурси для ширшого кола користувачів, зокрема людей із порушеннями зору чи слуху.

Переклад українською опублікували на сайті Консорціуму Всесвітнього павутиння (W3C), йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

"Разом із нашими партнерами з Програми розвитку ООН працюємо над реалізацією Національної стратегії з безбарʼєрності. Важливою частиною стратегії є затвердження стандартів з доступності мобільних застосунків і запровадження для веб-ресурсів органів виконавчої влади стандарту доступності WCAG. Переклад міжнародних стандартів українською – ще один крок у цьому напрямі. Працюватимемо над тим, щоб під ці стандарти була адаптована і вся екосистема сервісів "Дія", – зазначив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) – це міжнародні рекомендації зі створення онлайн-контенту, доступнішого для користувачів. Наприклад, у настановах зібрані правила перекладу жестовою мовою, особливості читабельності тексту, розміщення картинок тощо. Їх мають використовувати веб-розробники при створенні онлайн-ресурсів.

Переклад WCAG – досить довготривалий процес, адже усі терміни, що використовуються в настановах, регулюються Консорціумом Всесвітнього павутиння (W3C). Раніше українські розробники були змушені користуватися неофіційними перекладами WCAG.

Нова версія настанов WCAG 2.1 доступна для будь-яких пристроїв – комп'ютерів, ноутбуків, планшетів та смартфонів. Попередня версія була призначена лише для комп'ютерів.

Раніше Мінцифри за підтримки ПРООН в Україні розробила новий державний стандарт із цифрової доступності ДСТУ EN 301 549:2022 "Інформаційні технології. Вимоги щодо доступності продуктів та послуг ІКТ". Він продублював однойменний європейський стандарт, що покликається на актуальну версію настанови WCAG 2.1, якою вже декілька років послуговувалося європейське законодавство.