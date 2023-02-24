13 українських IT-компаній увійшли до ТОП-100 найкращих аутсорсерів світу
До рейтингу найкращих аутсорсерів світу увійшли 13 українських IT-компаній, а також міжнародних аутсорсерів із великими офісами розробки в Україні.
Міжнародна профільна асоціація IAOP для свого рейтингу обирає найкращі компанії за чотирма критеріями: відгуки клієнтів, отримані компанією сертифікації та нагороди, інноваційність рішень та проекти корпоративної соціальної відповідальності, пише AIN.UA.
У цьому році з рейтингу The 2023 Global Outsourcing 100 вийшла компанія Ciklum, натомість увійшла Svitla Systems.
Повний список в алфавітному порядку виглядає наступним чином:
- Computools
- CHI Software
- Eleks
- Infopulse
- Innovecs
- Intellias
- Intetics
- Miratech
- N-iX
- NIX United
- Sigma Software
- Softengi
- Svitla Systems
- Glorium Technologies
У The 2023 Global Outsourcing 100 входять не тільки постачальники послуг у галузі розробки, а й компанії, що надають аудиторські та консультаційні послуги.
У 2023 році до рейтингу увійшли три компанії-адвайзери з офісами в Україні:
- Deloitte
- EY
- KPMG
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Доречі, а скільки українських продуктових компаній хоча б у ТОП-500 світу?