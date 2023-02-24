13 українських IT-компаній увійшли до ТОП-100 найкращих аутсорсерів світу

До рейтингу найкращих аутсорсерів світу увійшли 13 українських IT-компаній, а також міжнародних аутсорсерів із великими офісами розробки в Україні.

Міжнародна профільна асоціація IAOP для свого рейтингу обирає найкращі компанії за чотирма критеріями: відгуки клієнтів, отримані компанією сертифікації та нагороди, інноваційність рішень та проекти корпоративної соціальної відповідальності, пише AIN.UA.

У цьому році з рейтингу The 2023 Global Outsourcing 100 вийшла компанія Ciklum, натомість увійшла Svitla Systems.

Повний список в алфавітному порядку виглядає наступним чином:

Computools

CHI Software

Eleks

Infopulse

Innovecs

Intellias

Intetics

Miratech

N-iX

NIX United

Sigma Software

Softengi

Svitla Systems

Glorium Technologies

У The 2023 Global Outsourcing 100 входять не тільки постачальники послуг у галузі розробки, а й компанії, що надають аудиторські та консультаційні послуги.

У 2023 році до рейтингу увійшли три компанії-адвайзери з офісами в Україні: