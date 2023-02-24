БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 573 3

13 українських IT-компаній увійшли до ТОП-100 найкращих аутсорсерів світу

компьютер,ноутбук,робота,інтернет,кар'єра

До рейтингу найкращих аутсорсерів світу увійшли 13 українських IT-компаній, а також міжнародних аутсорсерів із великими офісами розробки в Україні.

Міжнародна профільна асоціація IAOP  для свого рейтингу обирає найкращі компанії за чотирма критеріями: відгуки клієнтів, отримані компанією сертифікації та нагороди, інноваційність рішень та проекти корпоративної соціальної відповідальності, пише AIN.UA.

У цьому році з рейтингу The 2023 Global Outsourcing 100 вийшла компанія Ciklum, натомість увійшла Svitla Systems.

Повний список в алфавітному порядку виглядає наступним чином:

  • Computools
  • CHI Software
  • Eleks
  • Infopulse
  • Innovecs
  • Intellias
  • Intetics
  • Miratech
  • N-iX
  • NIX United
  • Sigma Software
  • Softengi
  • Svitla Systems
  • Glorium Technologies

У The 2023 Global Outsourcing 100 входять не тільки постачальники послуг у галузі розробки, а й компанії, що надають аудиторські та консультаційні послуги.

У 2023 році до рейтингу увійшли три компанії-адвайзери з офісами в Україні:

  • Deloitte
  • EY
  • KPMG

Автор: 

рейтинг (971) IT-індустрія (335)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аутсорс - це здавання місцевих працівників в оренду, як правило, для виконання найпростіших задач, за які не хочуть братись закордонні спеціалісти через порівняно низьку оплату і (найголовніше) безперспективність у плані особистого розвитку.
Доречі, а скільки українських продуктових компаній хоча б у ТОП-500 світу?
показати весь коментар
24.02.2023 12:49 Відповісти
Дебіл.
показати весь коментар
24.02.2023 13:51 Відповісти
Ще аргументи є?
показати весь коментар
24.02.2023 13:52 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 