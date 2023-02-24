Рада припинила повноваження нардепів Королевської, Солода та Волошина

Верховна Рада проголосувала про припинення повноважень народних депутатів від забороненої судом "Опозиційної платформи – За життя" Наталії Королевської, Юрія Солода та Олега Волошина.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

За ці рішення проголосували 332, 325 та 330 нардепів відповідно.

Як повідомлялося, 15 лютого до ВР надійшли заяви про складання повноважень нардепів від Наталії Королевської та її чоловіка Юрія Солода. Така ж заява від Волошина надійшла до парламенту 22 лютого.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада проголосувала за позбавлення мандатів народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Рената Кузьміна та Андрія Аксьонова. Перших чотирьох – через позбавлення громадянства, останнього – за власною заявою.