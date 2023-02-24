Рада ухвалила закон про прозорість оборонних закупівель

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт 8381 про запровадження прозорості в оборонних закупівлях.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 264 народних депутати.

Зокрема, законопроєкт пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.

Читайте також: Кабмін зменшив кількість підстав для проведення закупівель в обхід системи Prozorro

Як повідомлялося, на початку лютого Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №8381 щодо прозорості оборонних закупівель. Документ пропонує обов'язково оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.

Законопроєкт розробили після публікацій у ЗМІ про те, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин на загальну суму 13,16 млрд грнза завищеними у 2-3 рази цінами.

Міністр оборони Олексій Резніков інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами заперечував. Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ. Згодом йому повідомили про підозру.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.